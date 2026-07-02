Portugal x Croácia, com comentários e estatísticas a partir das 19h

Portugal e Croácia medem forças nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto. As duas seleções ocuparam a segunda colocação de seus respectivos grupos e agora buscam uma vaga nas oitavas de final. Mas, desde 19h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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