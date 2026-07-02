Jornal espanhol coloca Endrick no mesmo patamar de Lamine Yamal: “Fenômeno”

O impacto de Endrick na Copa do Mundo de 2026 vai além dos gramados. Em reportagem publicada nesta quinta-feira (02/7), o jornal espanhol AS afirmou que o atacante da Seleção Brasileira se tornou um fenômeno global e o colocou no mesmo patamar de Lamine Yamal, considerado outra grande promessa do futebol mundial.

Na avaliação do periódico, os dois são hoje os principais representantes da chamada Geração Z no esporte. Mais do que o desempenho em campo, ambos influenciam comportamento, moda, consumo e movimentam milhões de torcedores nas redes sociais.

“O fenômeno Endrick só é comparável ao de Lamine.”, diz a reportagem.

Endrick vai muito além do futebol

Segundo o AS, Endrick virou um dos personagens centrais da Copa mesmo antes de se firmar como opção de Carlo Ancelotti. O jornal lembra que a ausência do atacante na estreia contra o Marrocos gerou enorme repercussão no Brasil, dominando debates nas redes sociais, programas esportivos e conversas entre torcedores.

Aliás, a pressão pela entrada do jovem foi tão grande que chegou até órgãos oficiais. O periódico cita a publicação bem-humorada do perfil do Governo Federal pedindo que Ancelotti escalasse o atacante entre os titulares da Seleção. Pouco depois, Endrick ganhou sua oportunidade diante do Haiti e passou a justificar a expectativa criada em torno de seu nome.

O crescimento da popularidade do atacante também impressionou durante o Mundial. De acordo com o jornal espanhol, Endrick conquistou cerca de quatro milhões de novos seguidores nas duas primeiras semanas da competição, superando Neymar e Vinicius Júnior no mesmo período.

Além disso, após a estreia da Seleção, ele apareceu entre os jogadores mais pesquisados no Google durante a Copa, dividindo protagonismo com o técnico Carlo Ancelotti.

Para o AS, esse alcance digital confirma que o impacto do brasileiro extrapola o futebol e o transforma em um dos atletas mais influentes de sua geração.

Comparação com Lamine Yamal

A publicação também estabelece um paralelo entre Endrick e Lamine Yamal. Embora o espanhol tenha acumulado mais minutos como titular pelo Barcelona, o jornal ressalta a eficiência do brasileiro em sua primeira temporada pelo Real Madrid, destacando a média de um gol a cada 122 minutos.

Fora de campo, os dois também lideram entre os jovens atletas mais valorizados pelo mercado publicitário. Endrick reúne contratos com empresas como New Balance, Red Bull, Gillette, EA Sports, Sicoob e Neosaldina. Já Lamine Yamal é patrocinado por marcas como Adidas, Visa, Beats, Powerade e American Eagle.

“O público quer saber quem será o futuro do futebol. Hoje, esse futuro atende pelos nomes de Lamine Yamal e Endrick. Não é apenas uma questão de talento, mas também de personalidade dentro e fora de campo.”, diz o periódico

Aos 19 anos, Endrick chega às oitavas de final da Copa do Mundo consolidado como uma das principais armas ofensivas da Seleção Brasileira. Seja como titular ou saindo do banco, o atacante tem participado diretamente dos melhores momentos do Brasil. Assim, reforça a impressão de que seu impacto já ultrapassa as quatro linhas.

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