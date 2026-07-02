Bahia acerta a contratação de zagueiro, ex-Atlético de Madrid

O Bahia anunciou a contratação do zagueiro espanhol Marco Moreno. Assim, o defensor, de 25 anos, assinou contrato com o clube até julho de 2031 e disputará a primeira temporada da carreira no futebol sul-americano. O clube vai pagar entre 1,5 milhão e 1,9 milhão de euros pelo jogador (algo entre R$ 8,9 e R$ 11,2 milhões na cotação atual), segundo o portal “ge”.

Antes de chegar ao Brasil, o jogador atuou em Portugal e na Espanha. Dessa forma, iniciou a formação nas categorias de base do Atlético de Madrid, onde permaneceu por quase uma década.

Na temporada 2024/25, o zagueiro defendeu o Farense, de Portugal, e participou da primeira divisão nacional e da Taça de Portugal. Ao todo, disputou 27 partidas, sendo 25 delas como titular.

O último clube de Marco Moreno foi o Eibar, da Espanha. Em 2026, o defensor só ficou fora da equipe titular em uma partida da competição nacional. A última atuação ocorreu em 30 de maio, mesma data da vitória do Bahia sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

Além de reforçar o sistema defensivo do Esquadrão, Marco Moreno entrará para a história do clube. Afinal, será o primeiro jogador nascido na Espanha a vestir a camisa do Bahia.



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