Emprestado pelo Vasco, Loide Augusto volta e está fora dos planos da diretoria

O atacante Loide Augusto oficializou o seu retorno ao Vasco, contudo o atleta não fará parte dos planos da comissão técnica para o segundo semestre de 2026. A definição do seu futuro ocorre logo após o encerramento do seu período de empréstimo ao Çaykur Rizespor, da Turquia.

Embora o clube turco demonstrasse interesse em manter o jogador, a diretoria da equipe europeia optou por não exercer a cláusula de opção de compra. Os clubes haviam estipulado inicialmente em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,9 milhões).

Em vez disso, os turcos apresentaram uma nova oferta para renovar o empréstimo por mais uma temporada. A diretoria cruz-maltina, no entanto, recusou prontamente, já que a cúpula do futebol carioca prioriza uma transferência definitiva nesta janela de transferências.

Diante deste cenário de indefinição, o futuro de Loide Augusto permanece totalmente aberto para os próximos meses. Portanto, se o Rizespor ainda desejar contar com o futebol do atacante, os cartolas turcos precisarão abrir novos canais de conversação com o Vasco, buscando viabilizar a compra dos direitos econômicos por um valor abaixo da opção fixada no primeiro contrato.

Caso as partes não cheguem a um acordo financeiro vantajoso, a diretoria vascaína passará a buscar outras propostas de clubes interessados no mercado da bola, já que o técnico não pretende reaproveitar o profissional no elenco principal.

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Atualmente, Loide Augusto possui um vínculo contratual de longo prazo com o Vasco, que é válido até dezembro de 2027.

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