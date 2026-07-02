Torcedora do México é resgatada por guindaste após ficar presa em grade tentando invadir festa na Copa

Antes da partida entre México e Equador, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, uma torcedora mexicana protagonizou uma cena inusitada. Ao tentar invadir uma fan zone com ingressos esgotados no Parque Fundidora, em Monterrey, ela ficou presa em uma grade e precisou ser resgatada por um guindaste.

A mulher conseguiu subir mais da metade da cerca, que, segundo relatos, tinha aproximadamente quatro metros de altura. No entanto, a roupa ficou presa na estrutura metálica, impedindo que ela conseguisse. Sem conseguir avançar ou descer sozinha, a mulher precisou da ajuda de equipes de emergência, enquanto amigos acompanhavam a situação do chão, dos dois lados da grade.

Diante da situação, equipes de emergência foram acionadas e iniciaram a operação de resgate, enquanto amigos acompanhavam tudo dos dois lados da grade. Imagens do episódio mostram a torcedora segurando a parte superior da cerca até a chegada do equipamento.

Final inusitado: não viu o jogo, mas comemorou vitória do México

Apesar de todo o esforço para entrar na fan zone, a mulher não conseguiu assistir à partida, que foi realizada na Cidade do México. Ainda assim, ela teve motivos para comemorar: a seleção mexicana venceu o Equador por 2 a 0.

Com o resultado, o México avançou e agora enfrenta a Inglaterra nas oitavas de final, após os ingleses eliminarem a República Democrática do Congo.

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