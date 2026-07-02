Flamengo x River Plate (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem

Após 33 dias, o Flamengo, enfim, voltará a campo. Nesta sexta-feira (3/7), o Rubro-Negro inicia a disputa do Troféu do Algarve, torneio amistoso realizado em Portugal que vai para sua 25ª edição. A primeira das três partidas será contra o River Plate (ARG), às 15h30 (de Brasília), no Estádio do Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região Sul de Portugal.

O duelo, aliás, marca os primeiros times sul-americanos a disputarem a competição, que já contou com participação de clubes como Porto, Sporting, Betis, Newcastle, PSG, Olympiacos, Fulham, Celta de Vigo e Al-Nassr. O Benfica, um dos adversários do Fla nesta edição, é o maior vencedor da competição, com nove títulos. Vejamos, então, como chegam as equipes para o duelo desta sexta.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo não vai a campo desde o dia 30 de maio, quando venceu o Coritiba por 3 a 0, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Assim, o elenco ganhou um período de férias por conta da longa paralisação do futebol sul-americano para a disputa da Copa do Mundo, retornando aos trabalhos dia 19 de junho.

No entanto, o técnico Leonardo Jardim possui diversos desfalques para a competição amistosa. Afinal, ainda não pode contar com os jogadores eliminados da Copa do Mundo, casos de Varela, De la Cruz, de Arrascaeta (Uruguai) e Gonzalo Plata (Equador), tampouco com os cinco que ainda estão lá. O zagueiro Léo Ortiz viajou para Portugal, mas ainda se recupera de lesão na coxa, dando espaço ao jovem João Victor ao lado de Vitão.

Como chega o River Plate

O River Plate está fora de ação ainda há mais tempo que o Flamengo. Afinal, seu último jogo foi dia 27 de maio, quando fez 3 a 0 no Blooming (BOL), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Desde então, os argentinos focaram nos reforços para a temporada 26/27 e já anunciaram quatro reforços. O de maior renome é o zagueiro Otamendi, que está com a seleção argentina na Copa do Mundo. Os outros que chegaram e estão à disposição são o meia Mauro Arambarri, o defensor Giovanni González e o atacante Lucas Beltrán.

Flamengo x River Plate (ARG)

Amistoso Internacional – Troféu do Algarve

Data e horário: sexta-feira, 3/7/2026, às 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Algarve, em Faro/Loulé (POR)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

RIVER PLATE: Santiago Beltrán; Bustos, Rivero, Martínez Quarta e Facundo González (Acuña); Fausto Vera, Aníbal Moreno, e Juan Meza; Tomás Galván, Joaquín Freitas e Colídio. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: TV Band, SporTV 2, Premiere e GE TV

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