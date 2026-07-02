“Desapontado e triste”, diz Vítor Pereira após demissão no Nottingham Forest

Demitido pelo Nottingham Forest nesta quarta-feira (1º), o técnico português Vítor Pereira falou sobre o caso pela primeira vez e afirmou que a decisão da diretoria o surpreendeu. Ele tinha contrato até 2027 e no contrato constava uma cláusula que permitia a rescisão de ambas as partes no mês de junho. Vítor, porém, foi avisado da demissão por email, enviado por parte do Forest às 23h58. Ou seja, a dois minutos do fim do prazo.

Ainda assim, ele declarou que respeita a escolha do clube e agradeceu o período em que esteve à frente da equipe inglesa. Em sua despedida, o treinador português demonstrou emoção e destacou o trabalho realizado ao longo dos últimos meses. “Naturalmente, estou desapontado e triste. Acreditei verdadeiramente naquilo que estávamos construindo em conjunto e saio com orgulho em tudo o que alcançamos ao longo dos últimos meses”, disse.

Além disso, o técnico de 57 anos ressaltou que deixa o Nottingham Forest sem ressentimentos. Segundo ele, a experiência no futebol inglês ficou marcada por respeito e gratidão. “Deixo o Nottingham Forest sem amargura nem ressentimento, apenas com respeito, gratidão e memórias maravilhosas. Obrigado por tudo”, concluiu.

Durante o período no comando, Vítor Pereira garantiu, inclusive, a permanência do clube na elite do futebol inglês. Paralelamente, levou a equipe até a semifinal da Liga Europa, desempenho considerado positivo pela torcida.

Oliver Glasner, ex-Crystal Palace, assume o lugar de Vítor Pereira de acordo com informações da imprensa inglesa.