Gripe de Virginia Fonseca preocupa torcedores com possível contágio de Vini Jr durante a Copa

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais após revelar que enfrenta uma forte gripe durante sua estadia nos Estados Unidos. Hospedada na mesma mansão que Vini Jr durante a Copa do Mundo, a influenciadora despertou a preocupação de torcedores da Seleção Brasileira, que passaram a temer um possível contágio do atacante às vésperas do duelo contra a Noruega.

Nesta quinta-feira (2), Virginia explicou que contraiu o vírus dos filhos e detalhou os sintomas aos seguidores. “Gente, eu tô com uma gripe! Vocês não estão entendendo a gripe que eu estou. Meu nariz está trancado, tossindo que nem não sei o quê. Assim, peguei essa gripe das crianças, mas está tudo certo, tudo maravilhoso, tudo incrível”, afirmou.

Dessa forma, internautas relacionaram o relato ao período de folga concedido ao elenco brasileiro após a vitória sobre o Japão. Como Virginia está hospedada no mesmo imóvel alugado por Vini Jr, diversos usuários levantaram a possibilidade de o camisa 7 adoecer antes do compromisso decisivo deste domingo (5).

No X, as publicações misturaram preocupação e humor. “Ancelotti precisa dar Benegripe para o Vini Jr, a Virginia tá puro suco do catarro da gripe”, escreveu uma internauta. “Gente, a Virginia vai passar gripe para o Big seven e tem jogo domingo. Socorro, Deus”, comentou outra.

Além disso, alguns perfis defenderam que atletas deveriam evitar contatos externos durante a competição, enquanto outros minimizaram o risco. “Até parece que o Vini não está mil vezes vacinado e medicado, oh gente cês não sabem o que é atleta de alta performance?”, publicou um internauta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook