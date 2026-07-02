Fluminense abre venda de ingressos para amistoso com a presença de Hulk; veja como comprar

O Fluminense iniciou a abertura dos check-ins de sócios para os amistosos diante do Nova Iguaçu e do Bahia. Dessa forma, os torcedores já podem garantir presença nos confrontos que marcarão a aguardada estreia do atacante Hulk com a camisa tricolor. Por outro lado, a comissão técnica ainda trata Thiago Silva como dúvida para o segundo duelo.

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No que diz respeito ao público geral, a comercialização dos ingressos começará na sexta-feira (3). Com o intuito de facilitar o acesso, a diretoria oferece aos torcedores a opção de adquirir as entradas individualmente ou, se preferirem, optar por um pacote promocional válido para as duas partidas.

O primeiro desafio do Tricolor ocorrerá contra o Nova Iguaçu, no dia 8 de julho, uma quarta-feira, às 20h30 (de Brasília). Consequentemente, a organização definiu que o setor Oeste do estádio receberá a torcida mista.

Logo depois, o Fluminense volta a campo no domingo, dia 12 de julho, às 16h (de Brasília), para enfrentar a equipe do Bahia, encerrando essa sequência de jogos preparatórios.

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