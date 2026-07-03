Leonardo Jardim revela estratégia do Flamengo no Troféu do Algarve

O Flamengo entra em campo pela primeira vez na intertemporada já nesta sexta-feira (3/7), quando encara o River Plate (ARG), pelo Troféu do Algarve. E o técnico Leonardo Jardim comentou a preparação do rubro-negro para os três jogos previstos para o torneio amistoso, revelando a estratégia para tais compromissos.

Segundo o próprio treinador, em declarações nesta quinta-feira (2/7) ao canal do Flamengo no YouTube, dois jogos terão uma espécie de “força máxima”. Serão exatamente contra o River e também contra o Benfica (POR), no terceiro duelo, dia 11 de julho. Assim, a ideia é poupar contra o Lausanne (SUI).

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“Contra Benfica e River Plate, vamos utilizar os nossos principais jogadores, fazendo algumas trocas durante no decorrer dos jogos. Já diante do Lausanne, vamos optar em colocar os jovens por mais de 45 minutos para que eles tenham uma oportunidade de verdade conosco e não só por algum tempo”, revelou.

“Meninos estão motivados”, diz Jardim

Os jovens a quais Leonardo Jardim se refere são, afinal: Joshua, Johnny, Daniel Sales, Daniel Thuram, Guilherme, João Victor e Alan Santos. Durante a preparação para a intertemporada, o grupo subiu para os profissionais. Além deles, Lorran e Rayan Lucas voltaram de empréstimo no meio do ano e também estão, dessa forma, integrados ao plantel. Jardim comenta.

“Durante esses momentos, é que iremos fazer as avaliações completas. Os meninos estão motivados, estão felizes por estarem aqui com os profissionais. Espero que eles aproveitem essa oportunidade, já que, hoje em dia, o Flamengo é uma marca. Vários clubes disseram que vão vir assistir esses jogos e que vão olhar alguns jogadores para atuar na Europa. Esse é um espaço para eles possam ser vistos por outros clubes”, afirmou.

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