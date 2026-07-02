Palmeiras atualiza situação física de Vitor Roque e vê evolução após cirurgia

O Palmeiras realizou, na manhã desta quinta-feira (2), mais um treino da intertemporada na Academia de Futebol. Assim, as principais novidades foram as presenças de Giay e Marlon Freitas no gramado. A dupla participou da primeira atividade com bola após a reapresentação ao clube, enquanto Vitor Roque deu mais um avanço em sua recuperação física.

Depois de passarem por exames médicos e avaliações físicas, os jogadores se juntaram ao restante do elenco. O atacante, por sua vez, participou novamente de parte do aquecimento com o grupo, mas ainda segue em processo de recuperação da cirurgia no tornozelo.

De acordo com Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, o jogador já realiza trabalhos de transição, com atividades físicas e com bola no campo, mas ainda não reúne condições para treinar integrado ao elenco.

“O Roque fez uma cirurgia de tornozelo e está em franca evolução, já tem feito os trabalhos que denominamos de transição, na fase de reabilitação. Já está no campo, trabalhando fisicamente e também com bola, mas ainda não está integrado com o grupo e ainda não temos essa expectativa para os próximos dias. Vamos ter bastante critério”, explicou.

Após exercícios de circulação de bola e finalizações, a comissão técnica comandou uma atividade tática em campo reduzido, dividido de forma vertical. O Palmeiras voltará a disputar uma partida oficial no dia 23 de julho, quando enfrentará o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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