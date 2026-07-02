Giay destaca torcida por Flaco e celebra período com a Argentina: “Orgulho”

O Palmeiras ganhou dois reforços na intertemporada. Assim, após a reapresentação na última quarta-feira (1), Giay e Marlon Freitas participaram do primeiro treino com bola nesta quinta (2), na Academia de Futebol, e iniciaram os trabalhos ao lado do restante do elenco.

Depois de passarem por exames médicos e avaliações físicas, os jogadores se juntaram ao restante do elenco. Dessa forma, o lateral-direito recebeu um período extra de descanso por integrar a delegação da Argentina durante a primeira fase da Copa do Mundo. Já Marlon Freitas precisou resolver questões pessoais antes de voltar aos treinamentos.

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Experiência única

Vale lembrar que Giay participou dos amistosos contra Honduras e Islândia e treinou com o elenco argentino nos Estados Unidos. Nesse sentido, agora, segue na torcida pelos companheiros e especialmente por Flaco López, representante do Verdão no elenco argentino.

“Feliz por essa experiência, foram dias muito bonitos, semanas que desfrutei muito. Foram momentos lindos compartilhar treinamentos e o dia a dia com jogadores desta classe, os últimos campeões do mundo. Foi um orgulho, tive a possibilidade de jogar dois jogos que foram muito bons para mim e para a Seleção na preparação”, disse.

“Estou em contato com o Flaco, seguimos falando, temos uma relação muito boa e nos falamos quase todos os dias. Ontem cheguei aqui no clube e ligamos para ele. Feliz por ele também, que outro dia teve a possibilidade de jogar e está desfrutando muito. É um lugar, portanto, muito especial e ele merece muito”, acrescentou.

“O Flaco está muito bem, ele é um cara que sempre está preparado para jogar. Já teve essa oportunidade, aproveitou os minutos que recebeu. Sabendo que joga em uma posição muito difícil, a Argentina tem dois caras na frente que são os melhores do mundo. Então, acho que ele tem de desfrutar desse momento, dessa experiência e, claro, está vivendo um sonho”, finalizou.

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