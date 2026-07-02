Ex-jogador do Botafogo se oferece para treinar o Japão após eliminação na Copa

A eliminação do Japão para o Brasil na Copa do Mundo 2026 abriu espaço para especulações sobre o futuro da seleção. Diante da incerteza em relação à permanência do técnico Hajime Moriyasu, o ex-jogador Keisuke Honda se colocou à disposição para assumir o comando da equipe.

Em um publicação na rede social X (antigo Twitter), o ex-jogador do Botafogo sugeriu que a federação japonesa lhe dê uma oportunidade.

“Haverá opiniões favoráveis e contrárias, mas vou dizer mesmo assim. Vi a notícia de que estão oferecendo um contrato de um ano ao Hajime Moriyasu. Se essa proposta for apenas uma transição por falta de candidatos viáveis, me testem por um ano. Se perdermos a Copa da Ásia, podem me demitir sem discussão. Eu aceito esse desafio”, escreveu.

Coincidentemente, horas depois da postagem, Masakuni Yamamoto, diretor técnico da federação japonesa, afirmou que Honda tem potencial, mas despistou ao falar sobre quem assume o cargo ou se Moriyasu permanece.

“Entusiasmo e determinação são muito importantes. Levamos muito a sério o que ele disse. Sinceramente, acredito que Honda seja uma pessoa muito talentosa”, afirmou.

Em atividade aos 40 anos

Honda, de 40 anos e que nesta Copa trabalha como comentarista para a rede de TV NHK, continua em atividade. Recentemente, acertou com o Jurong, de Singapura, após ficar quase dois anos sem atuar profissionalmente. Pela seleção japonesa, inclusive, disputou 98 partidas entre 2008 e 2018 e participou das Copas de 2010, 2014 e 2018.

Enquanto isso, o futuro de Hajime Moriyasu permanece indefinido. O contrato do treinador termina no fim deste mês. Porém, a federação japonesa ainda não informou se pretende renovar o vínculo. No cargo desde 2018, Moriyasu soma mais de 100 partidas à frente da seleção.

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