Supercomputador aponta Brasil como favorito contra a Noruega nas oitavas

O Brasil chega às oitavas de final da Copa do Mundo cercado por confiança dentro e fora de campo. Além da evolução apresentada nas últimas partidas, especialmente na virada por 2 a 1 sobre o Japão, a Seleção também aparece em vantagem nas projeções estatísticas. De acordo com o supercomputador da empresa britânica Opta, a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem 64,47% de chances de eliminar a Noruega e avançar às quartas de final do Mundial.

A projeção reforça o crescimento brasileiro ao longo da competição. Mesmo sem exibir um futebol dominante durante todos os 90 minutos, a equipe demonstrou capacidade para reagir em momentos de dificuldade. Foi assim diante do Japão, quando saiu atrás no placar, mas encontrou soluções a partir das mudanças promovidas por Ancelotti. Até aqui, o Brasil soma uma campanha consistente na Copa do Mundo, com um empate e três vitórias, além de boas atuações individuais

Apesar da vantagem nas projeções, a Opta não aponta um duelo tranquilo para a Seleção. O modelo estatístico atribui 35,53% de chances de classificação à Noruega. O país retorna ao mata-mata de um Mundial embalada por uma geração considerada a melhor da história recente do país.

A equipe europeia reúne atletas que atuam entre os principais clubes do continente, como Erling Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa e Oscar Bobb. O quinteto ofensivo foi decisivo na campanha até aqui e chega credenciado para desafiar o favoritismo brasileiro.

Como funciona o supercomputador

As probabilidades divulgadas pela Opta são calculadas por um supercomputador que realiza mais de 25 mil simulações de cada partida da Copa do Mundo.

O modelo considera fatores como desempenho recente e histórico das seleções, força dos adversários enfrentados, resultados anteriores e probabilidades de cada confronto. A cada rodada, e até mesmo após gols durante a competição, as projeções são atualizadas.

Depois de milhares de simulações dos jogos restantes, o sistema calcula a frequência com que cada seleção avança de fase ou conquista o título, gerando as probabilidades finais.

Brasil segue entre os favoritos ao título

Contudo, além de apontar vantagem diante da Noruega, o levantamento também coloca a Seleção entre as principais candidatas ao hexacampeonato.

Aliás, segundo a Opta, o Brasil aparece como o quarto favorito para levantar a taça, com 9,72% de probabilidade de título. À frente da equipe de Carlo Ancelotti estão apenas Espanha (11,10%), Argentina (15,39%) e França, apontada como a principal favorita, com 29,56%.

Já a Noruega ocupa a nona posição no ranking de favoritos e tem 3,05% de chances de conquistar o Mundial, percentual pouco mais de três vezes inferior ao brasileiro.

Na prática, porém, os números servem apenas como projeção. Assim, a definição da vaga nas quartas de final acontecerá dentro de campo, no próximo domingo (05/7), às 17h (de Brasília), quando Brasil e Noruega se enfrentam em Nova Jersey por um lugar entre os oito melhores da Copa do Mundo.

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