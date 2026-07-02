Fifa é processada em R$ 5 bilhões após eliminação do Irã na Copa do Mundo

A Fifa e seu presidente, Gianni Infantino, passaram a responder a uma ação judicial bilionária após a eliminação do Irã na Copa do Mundo de 2026. O processo, movido na Justiça Federal de Boston, nos Estados Unidos, pede uma indenização de aproximadamente 850 milhões de euros (R$ 5 bilhões) e foi apresentado por Lotfollah Kaveh Afrasiabi, cidadão iraniano-americano, que afirma representar os interesses de cerca de 91 milhões de iranianos.

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De acordo com informações do jornal The Independent, a ação acusa a Fifa de agir de forma discriminatória durante a competição. O principal argumento é a anulação, pelo VAR, de um gol marcado por Shojae Khalilzadeh na partida contra o Egito. Para o autor do processo, o lance era legal e garantiria a vitória e a classificação da seleção iraniana para a fase seguinte do Mundial.

Além disso, a ação também afirma que a decisão provocou prejuízos emocionais aos torcedores iranianos e iraniano-americanos, que, segundo o documento, se sentiram prejudicados pelo tratamento dado à equipe durante o torneio.

Afrasiabi, de 68 anos, é especialista em relações internacionais, ex-professor da Universidade de Harvard e atuou como conselheiro da equipe de negociações nucleares do Irã durante o governo de Barack Obama. Dessa maneira, ele sustenta que existem “provas claras” de que a eliminação da seleção ocorreu após uma decisão equivocada da arbitragem de vídeo.

Fifa na mira de outro processo

Além das críticas ao VAR, o processo acusa a Fifa de não oferecer condições iguais de preparação para o Irã. Entre os pontos citados estão restrições de viagem, a transferência do centro de treinamentos da equipe para o México e a negativa de vistos a 11 integrantes da delegação.

Para Afrasiabi, esses fatores, somados à eliminação de uma seleção que terminou a fase de grupos invicta, com três empates. Ao mesmo tempo, representaram uma grande injustiça contra o futebol iraniano e seus torcedores. Por fim, até o momento, a Fifa não se pronunciou sobre o caso.

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