Corinthians reforça preparação física com trabalho de força e mobilidade

O Corinthians realizou, na manhã desta quinta-feira (2), mais uma atividade da intertemporada no CT Dr. Joaquim Grava. Assim, a equipe intensificou a preparação para a retomada das disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.

Dessa forma, o elenco iniciou os trabalhos na academia, onde cumpriu uma programação voltada para força, mobilidade e ativação física. Nesse sentido, a comissão técnica utilizou a atividade para preparar os atletas para a sequência do treinamento no gramado.

Na segunda parte da manhã, o técnico Fernando Diniz comandou um circuito de exercícios técnicos. Os jogadores, então, foram divididos em grupos e passaram por diferentes estações ao longo da atividade.

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Além disso, o treinamento contou com trabalhos de finalização, posse de bola em espaço reduzido e exercícios de controle técnico. A comissão aproveitou a sessão para aperfeiçoar fundamentos e ajustar conceitos de jogo.

A atividade também recebeu a visita de Paulo Victor Gomes, treinador das Seleções Brasileiras Sub-20 e Sub-23, que acompanhou de perto o trabalho realizado pela comissão técnica alvinegra.

Por fim, o Corinthians encerrará a semana com mais dois treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco voltará a campo nesta sexta-feira (3) e no sábado (4), antes de dar sequência à preparação para o retorno das competições oficiais.



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