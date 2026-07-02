Cruzeiro fecha maior reforço desde Gerson e aguarda Gabriel Pec

O Cruzeiro está próximo de confirmar uma das maiores contratações de sua história. A Raposa acertou praticamente todos os pormenores com Gabriel Pec e o LA Galaxy da MLS, restando apenas a assinatura dos documentos para a definição. O atacante de 26 anos deve desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias e assinar contrato válido até meados de 2031. Enquanto isso, a diretoria trabalha para concluir os trâmites burocráticos e anunciar o reforço ainda nesta semana.

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A chegada de Gabriel Pec representa mais um investimento de peso da SAF celeste no mercado. O atacante será a segunda contratação mais cara da história do Cruzeiro, ficando atrás apenas de Gerson, contratado nesta temporada por aproximadamente R$ 170 milhões. Além disso, o clube reforça um setor considerado prioridade pelo técnico Artur Jorge para a sequência do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.

Cruzeiro aposta alto em destaque da MLS

Gabriel Pec chega credenciado por uma passagem notória pelo LA Galaxy. O brasileiro, desse modo, disputou 20 partidas nesta temporada, marcou 11 gols e distribuiu quatro assistências, números que despertaram novamente o interesse do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, o Cruzeiro enxergou no atacante um nome capaz de elevar o nível técnico do elenco e oferecer características que faltavam ao setor ofensivo, principalmente velocidade, capacidade de finalização e versatilidade pelos lados do campo.

Revelado pelo Vasco, Pec viveu seu melhor momento no clube carioca em 2023, quando balançou as redes 14 vezes em 50 partidas. Logo depois, acabou negociado com o LA Galaxy por cerca de 10 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente R$ 50 milhões. Desde então, evoluiu tecnicamente no futebol norte-americano e, por isso, retornará ao Brasil cercado por grande expectativa para assumir protagonismo na equipe celeste.

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