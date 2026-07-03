Fluminense possui três jogadores que já podem assinar pré-contrato a partir deste mês

Com a virada do mês, o Fluminense entra em um cenário de alerta nos bastidores do futebol. Visto que três atletas do elenco profissional já estão juridicamente autorizados a firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Essa situação possibilita uma saída sem custos ao término dos respectivos vínculos atuais, o que gera grande expectativa na torcida, principalmente porque a lista envolve duas figuras históricas e idolatradas pelo torcedor tricolor: o meio-campista Paulo Henrique Ganso e o centroavante Germán Cano.

No momento, o caso de Ganso concentra as maiores atenções da diretoria e da imprensa esportiva. Como o seu vínculo se encerra de fato no final da atual temporada, o jogador aproveita a abertura da janela de transferências para avaliar propostas e dar andamento às negociações em curso.

Diante desse processo de transição, a comissão técnica inclusive optou por afastar o camisa 10 dos últimos dois compromissos da equipe. A decisão foi para que ele pudesse focar no acerto do seu futuro, embora as partes ainda não tenham definido um destino oficial.

Por outro lado, o cenário de Cano apresenta nuances diferentes, pois o argentino possui contrato vigente até o final de 2026. Apesar desse prazo mais longo, a diretoria tricolor ainda não iniciou as conversas para uma eventual renovação.

O atacante de 38 anos convive com uma sequência de problemas físicos que marcaram suas últimas duas temporadas, fato que levantou boatos sobre o fim de sua carreira. Contudo o próprio atleta utilizou suas redes sociais recentemente para descartar uma aposentadoria imediata.

Terans não jogará mais pelo Fluminense

Por fim, o meia Terans vive uma realidade de recuperação nos bastidores do clube carioca. O jogador cumpre a etapa de transição física após tratar uma lesão no tendão de Aquiles, sofrida no período em que atuou por empréstimo no Peñarol.

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Embora ele já tenha participado de alguns amistosos internos no CT Carlos Castilho para readquirir ritmo, a comissão técnica ainda não o considera totalmente apto para o nível competitivo dos jogos oficiais. Esse motivo é o qual o técnico Luis Zubeldía optou por não utilizá-lo nos compromissos recentes.

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