“Furacão” Kane arrasa na Copa e sai à caça de recorde “impossível” de Messi

Artilheiro da Copa de 2018, Harry Kane está na briga para repetir a dose na edição de 2026. Com cinco gols, o “furacão” inglês segue na cola de Messi e Mbappé e busca, além disso, um recorde absoluto do craque argentino: chegar a 82 gols em uma só temporada.

Com os dois marcados na virada sobre a RD Congo, o atacante agora tem 72. Caso a Inglaterra alcance a final do Mundial (pode enfrentar o Brasil nas quartas), terá quatro jogos para marcar dez gols. Tarefa, por sinal, que parece impossível, mas os jornais britânicos já não descartam. O The Guardian, por exemplo, citou que “as chances são pequenas”, mas revelou que a meta é debate interno na seleção.

E usou uma resposta do meia Anthony Gordon, autor de duas assistências para Kane contra os africanos, para comprovar.

“Ele está tendo uma temporada que só superada por Leo Messi, o maior jogador de todos os tempos. Isso diz muito sobre o nível que ele está e queremos ajudá-lo a bater todos os recordes”, disse Gordon, que complementou: “É incrível estar perto dele todos os dias”.

Média de gols pode ser superada

Diferentemente do Brasil, a temporada europeia vai do meio de um ano até o outro. Ou seja, a Copa do Mundo entra na conta como o último torneio deste período. No ano em que estabeleceu o recorde, Messi ainda quebrou outro ainda mais assustador. Afinal, ele balançou as redes 91 vezes só entre janeiro e dezembro de 2012.

A média de Kane, hoje, é de 1.16 gols por jogo. Mesmo quem não alcance os 82, ele pode superar a média do argentino, que foi de 1.18. Vários outros super artilheiros em atividade no futebol mundial tiveram números acima de 50 gols em ao menos uma temporada. No entanto, jamais passaram de 70, como fez Kane.

Maiores artilheiros em uma só temporada

Messi em 2011-12 (Barcelona e Argentina) – 82 gols em 69 jogos

Kane em 2025-26 (Bayern de Munique e Inglaterra) – 72 gols em 62 jogos (em andamento)

Cristiano Ronaldo em 2014-15 (Real Madrid e Portugal) – 61 gols em 54 jogos

Suárez em 2015-16 (Barcelona e Uruguai) – 59 gols em 53 jogos

Lewandowski em 2019-20 (Bayern e Polônia) – 55 gols em 47 jogos

Mbappé em 2023-24 (PSG e França) – 52 gols em 62 jogos

Haaland em 2022-23 (Manchester City e Noruega) – 52 gols em 53 jogos

Kane entra em campo com a Inglaterra novamente no próximo domingo (5), contra o México, às 21h, no Estádio Azteca. Será a primeira vez do furacão em território mexicano, após quatro partidas nos Estados Unidos. Por outro lado, o rival e anfitrião vem embalado e ainda não sofreu gols na Copa.

Quem vai levar a melhor nas oitavas de final?