Raphinha segue sem treinar com grupo e desfalca o Brasil contra a Noruega

O Brasil seguirá sem poder contar com Raphinha na partida contra a Noruega, neste domingo (05/7), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. A expectativa da comissão técnica era contar com o atacante, que vinha evoluindo no processo de recuperação da lesão muscular na coxa direita. No entanto, a resposta física apresentada nos últimos dias levou a equipe médica a optar por uma abordagem mais conservadora.

A prioridade passa a ser deixar o camisa 11 em plenas condições para uma eventual partida das quartas de final, caso o Brasil elimine a Noruega.

Nesta quinta-feira (02/7), Raphinha voltou a trabalhar no gramado do CT de Columbia Park, em Morristown. O atacante, porém, realizou atividades separadas do restante do elenco e não participou dos exercícios comandados por Carlo Ancelotti.

O trabalho durou entre 30 e 40 minutos e fez parte da fase de transição física. Depois, o jogador deixou o campo antes do encerramento do treinamento coletivo.

No início da semana, Raphinha já havia iniciado os trabalhos de reforço muscular e avançado na recuperação, o que alimentou a possibilidade de retorno nas oitavas. A avaliação mais recente, entretanto, fez o departamento médico adiar a liberação.

O atacante sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, ainda na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Desde então, desfalcou a equipe e abriu espaço para Rayan assumir a vaga entre os titulares. O jovem atacante aproveitou a oportunidade, participou diretamente de gols diante da Escócia e do Japão e ganhou força para permanecer na equipe.

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