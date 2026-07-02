Grêmio marca duelo com Cruzeiro e define último teste antes da volta

O Grêmio definiu o último compromisso da intertemporada antes da retomada dos jogos. O Tricolor Gaúcho confirmou um amistoso diante do Cruzeiro para o dia 12 de julho, domingo (12), às 17h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida encerra a sequência de testes promovida pela comissão técnica de Luís Castro durante a pausa da Copa e servirá como o principal ajuste antes da volta do Brasileirão.

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Além da confirmação do amistoso, o clube também ganhou mais alguns dias de preparação. A CBF alterou a data da partida contra o Mirassol pela retomada do calendário. O confronto, inicialmente previsto para quinta-feira (16), às 21h30, foi adiado para o seguinte (17), às 20h (de Brasília), no estádio Maião. A comissão técnica, desse modo, passa a contar com um intervalo maior para finalizar os trabalhos físicos e táticos.

Sequência de amistosos acelera preparação gremista

Antes de enfrentar o Cruzeiro, o Grêmio ainda terá outro compromisso importante. Neste sábado (4), a equipe encara a Chapecoense, às 19h, em Sinop, no Mato Grosso. A expectativa é que o técnico Luís Castro aumente a carga de minutos de diversos jogadores considerados fundamentais para o restante da temporada.

Entre os atletas que devem ganhar mais tempo em campo estão Villasanti e Braithwaite. A dupla, nesse sentido, foi preservada do amistoso diante do Cascavel por controle de carga física e agora deve retornar normalmente. Além disso, existe grande expectativa pela estreia de Matheus Nascimento, atacante recém-contratado junto ao Los Angeles Galaxy, que chega para ocupar o espaço deixado por André Henrique, negociado com o Göztepe, da Turquia.

A sequência de amistosos faz parte do planejamento do Grêmio para iniciar o segundo semestre em melhores condições competitivas. Dessa forma, Luís Castro pretende aproveitar cada teste para ajustar o funcionamento da equipe antes da maratona de jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil e das demais competições. O duelo contra o Cruzeiro, por reunir dois candidatos a brigar na parte de cima da tabela, e será o principal termômetro antes da volta oficial do calendário.

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