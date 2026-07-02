Santos estuda vendas para quitar dívida e suspender transfer ban

O transfer ban imposto pela Fifa na última quarta-feira (1) aumentou a preocupação da diretoria do Santos. No entanto, apesar da punição, o clube pretende manter o planejamento para regularizar outras pendências financeiras, como o pagamento de salários e direitos de imagem do elenco. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a situação financeira do Peixe segue delicada. No primeiro trimestre de 2026, a dívida ultrapassou R$ 1 bilhão, enquanto atrasos nos vencimentos de jogadores continuam a fazer parte da rotina do clube.

Mesmo com o bloqueio para registrar atletas, o clube ainda dispõe de pouco mais de duas semanas antes da abertura da janela de transferências. Nesse período, a diretoria tenta reunir recursos para quitar a dívida de 2,032 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) com o Monaco, referente à contratação do volante Jean Lucas, e suspender a punição.

Possíveis saídas de atletas do elenco

Para alcançar esse objetivo, o clube trabalha com a possibilidade de negociar jogadores e aumentar a receita. A diretoria espera repetir operações de valores elevados, como as vendas do atacante Luca Meirelles para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do lateral-esquerdo Souza para o Tottenham, da Inglaterra.

O cenário financeiro também influencia o planejamento para a janela. No último sábado, o executivo de futebol Alexandre Mattos sinalizou que o Santos adotará uma postura mais cautelosa no mercado e evitará contratações sem necessidade. Assim o dirigente destacou as dificuldades financeiras do clube e os altos valores praticados nas negociações do futebol.

“Trazer por trazer o Santos não vai fazer. O Santos vai priorizar sua categoria de base, vai priorizar o seu elenco. A gente confia bastante. Sabemos que precisa ter mais opções. Mas, essas opções, ou serão opções que a gente consiga fazer de uma maneira equilibrada e de acordo com aquilo que o Santos pode. Ou então vamos priorizar nossa categoria de base”, disse

A punição da Fifa e as limitações financeiras frustram parte dos planos do técnico Cuca. Após a vitória sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o treinador afirmou que esperava contar com reforços logo depois das férias para aproveitar o período de treinamentos antes da retomada da temporada.

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