Austrália x Egito: seleções buscam primeira vitória em um mata-mata de Copa do Mundo

A sexta-feira de Copa do Mundo vai ser histórica, pelo menos para uma dessas seleções. No AT&T Stadium, Austrália e Egito medem forças para conquistar uma vaga nas oitavas de final da Copa e, de quebra, vencer pela primeira vez um jogo de mata-mata. A bola rola às 15h (de Brasília), e quem avançar deste duelo, enfrenta o vencedor do jogo entre Argentina e Cabo Verde nas oitavas.

Onde assistir

O jogo entre Austrália e Egito, pela fase 16 avos de final, terá transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Endrick exalta Ancelotti e revela conselhos de Neymar: “Extraindo o máximo”

Como chega a Austrália

Na segunda Copa do Mundo consecutiva, a Austrália conseguiu avançar da fase de grupos e chegar ao mata-mata. No entanto, o primeiro jogo eliminatório da Copa tem sido um calvário para os australianos, que jamais passaram deste ponto em um torneio. Dessa vez, os Socceroos podem sonhar com algo diferente, uma vez que chegam após uma boa campanha na primeira fase – uma vitória sobre a Turquia, um empate com o Paraguai, e a derrota para os Estados Unidos.

Um dos principais destaques da Austrália nesta Copa do Mundo até aqui, o lateral Jordan Bos falou sobre a mentalidade dos Socceroos para o jogo importante desta sexta-feira. Além disso, Bos destacou uma das grandes armas do Egito: o craque Mohamed Salah.

“É matar ou morrer. É assim que todos vão entrar em campo, e é assim que eu vou entrar. Mo Salah é um jogador de elite. Ele está no topo há muito tempo. Com certeza, precisamos analisar como podemos pará-lo, assim como o Egito. Já fizemos alguns ajustes e agora é só uma questão de refinar e ver o que o técnico e a comissão técnica têm em mente para nos ajudar com isso”, disse Bos.

Como chega o Egito

Pela primeira vez na história das suas participações, o Egito vai entrar em campo para um jogo eliminatório de Copa do Mundo. A campanha da primeira fase mostra bastante o que a seleção egípcia pode fazer, já que chega invicta para o mata-mata. Por isso, o sonho de vencer o primeiro jogo eliminatório em um Mundial é o principal objetivo dos Faraós nesta sexta.

O técnico do Egito, Hossam Hassan, mostrou muito orgulho do que a seleção fez até aqui na Copa do Mundo, mas não está satisfeito, e afirmou que seus comandados estão prontos para enfrentar qualquer time na competição.

“Estamos orgulhosos de termos terminado a fase de grupos invictos, apesar das dificuldades. Gostaria de agradecer aos meus jogadores, pois eles trouxeram imensa alegria aos nossos torcedores. Estamos prontos para enfrentar qualquer adversário. Somos capazes de jogar o nosso futebol e nos adaptar, respeitando todos os oponentes.”

AUSTRÁLIA x EGITO

Copa do Mundo – 16 avos de final

Data e Horário: 03/07/2026, às 15h (de Brasília)

Horário: AT&T Stadium, Dallas (EUA)

AUSTRÁLIA: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Herrington; Behich, Aiden O’Neill, Irvine, Metcalfe, Volpato e Jordan Bos; Nestory Irankunda. Técnico: Tony Popovic

EGITO: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Rabia, Abdelmonem, Ahmed Fatouh, Attia, Saber, Emam Ashour, Mohamed Salah, Ziko e Trézéguet. Técnico: Hossam Hassan.

Árbitro: Gustavo Tiguera (URU)

Assistentes: Carlos Barrero (URU) e Nicolás Taran (URU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.