Rossi comenta três anos de chegada ao Flamengo: “Sou feliz”

A última quarta-feira (1º/7) representou um dia especial para o goleiro Rossi, do Flamengo. Afinal, foi quando completou três anos desde sua chegada ao clube, em 2023, junto ao Al-Nassr (SAU). Assim, o argentino comentou a marca nesta quinta-feira (2/7), em coletiva prévia à estreia do Fla no Troféu do Algarve, contra o River Plate (ARG), em Portugal. Ele falou sobre a preparação do time para a disputa da intertemporada, relembrando dos desfalques causados por conta da Copa do Mundo.

“Não estamos com o elenco completo, muitos jogadores na Copa. Estamos com o plantel reduzido e jovens da base nos ajudando. Mas temos que nos preparar da melhor maneira para tentar chegar na melhor forma ao primeiro jogo do Brasileiro. Retomar nossa caminhada no campeonato e depois na Libertadores. É parte do trabalho continuar evoluindo e melhorando para estar mais perto da nossa melhor forma”, afirmou.

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Reencontro com o River Plate

Em 2019, o Flamengo venceu sua segunda Libertadores ao bater o River Plate em final épica em Lima, no Peru. Rossi não estava no elenco ainda, mas ele conhece bem o adversário, já que atuou por anos no maior rival do River, o Boca Juniors.

“Expectativa sempre grande, também pela final de 2019. O River não deixa de ser um grande time da América do Sul, da Argentina e do mundo. Vai ser um jogo que gera muita expectativa, mas ninguém pode esquecer que estamos na preparação. O River está treinando há duas semanas aqui na Europa, talvez chegue com mais ritmo de jogo, mas não podemos deixar nada para poupar porque vestir essa camisa é muito importante. Vai ser um bom jogo para começar a lidar com adversários que sejam da mesma força que várias partidas que teremos no segundo semestre”, analisou.

Críticas no Flamengo

O arqueiro, então, falou sobre algumas críticas recebidas ao longo desses três anos no Flamengo. Para ele, a pressão é sempre grande por tratar-se de um clube da dimensão do Fla, o que amplia a repercussão de suas falhas.

“Sempre vai ter crítica, isso existe. Com a mídia, todo mundo opinando demais, vai ter crítica. É parte do jogo, é parte do meu jogo. Eu conheço a pressão, conheço a crítica. Todo mundo olha o Flamengo pela grandeza do Flamengo. É fazer uma autoanálise de cada jogo, é tentar errar o menos possível. Pressão tem em todo time. No Flamengo, a bola chega poucas vezes. Tem quem entende, tem quem não entende, mas a análise mais profunda a gente deixa aqui”, afirmou o argentino.

Por fim, ele falou sobre o respeito mútuo com a torcida do Flamengo durante esses três anos de passagem. Aos 30 anos, o goleiro acredita que superou as expectativas que tinha quando de sua chegada, em 2023.

“A diferença é obviamente o carinho da Nação, muito feliz e contente por completar três anos no clube. A gente chega sem saber muito, com muita expectativa e hoje depois de três anos todas as expectativas foram superadas. Sou feliz por isso e de continuar aqui por enquanto”, finalizou.

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