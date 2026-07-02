Como anuncia a contratação de Kaiki, ex-Cruzeiro; confira detalhes

O Como, da Itália, anunciou nesta quinta-feira (2) a contratação do lateral-esquerdo Kaiki. O agora ex-jogador do Cruzeiro assinou um contrato até junho de 2031 e disputará a próxima Champions League.

A Raposa receberá 14 milhões de euros (R$ 82,5 milhões) fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Por conta do Fair Play financeiro da Uefa, o clube italiano fechou a contratação por empréstimo de um ano, com obrigação de compra a partir da próxima temporada.

A negociação demorou a fechar por conta dos 20% dos direitos econômicos que pertencem ao lateral. Assim, o Como chegou a um acordo com a diretoria celeste, que pagará o valor correspondente pela transferência ao jogador.

No início do ano, o clube italiano já demonstrava interesse no defensor e teve a primeira oferta recusada pelos mineiros. Contudo, no início de junho, o Como retomou as conversas com o Cruzeiro, que desejava chegar perto dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões no câmbio atual) para liberar o atleta.

Mesmo com o sinal verdade da Raposa, as partes tinham algumas divergências no aspecto financeiro, como a comissão pedida pela empresa que agencia Kaiki. Em um primeiro momento, o Como não aceitou o valor. Logo depois, a porcentagem dos direitos econômicos travou o negócio. Afinal, o lateral possui 20% dos seus direitos econômicos, entrave que também foi costurado e acertado com os italianos.

Kaiki jogará a Champions

No total, o lateral disputou 129 partidas oficiais com a camisa celeste, com dois gols marcados e dez assistências.

Na próxima temporada, Kaiki poderá jogar a Champions League, uma vez que o Como terminou em quarto lugar no Campeonato Italiano, à frente dos gigantes Milan e Juventus. Na Terra da Bota, terá o espanhol Cesc Fàbregas como treinador.

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