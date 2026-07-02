Endrick exalta Ancelotti e revela conselhos de Neymar: “Extraindo o máximo”

Às vésperas das oitavas de final da Copa do Mundo, Endrick mostrou que, além de aproveitar as oportunidades dentro de campo, também busca evoluir fora dele. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (02/7), em Nova Jersey, o atacante revelou que tem aproveitado a convivência diária com Neymar para absorver experiências do camisa 10 e dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira.

O jovem foi questionado sobre um momento registrado pelas câmeras durante a estreia do Brasil na Copa, quando apareceu conversando com Neymar no banco de reservas. Segundo Endrick, o relacionamento com o companheiro vai muito além dos jogos.

“Tenho uma relação muito boa com o Ney. A gente pode ficar brincando depois dos treinos e jogando cartas. Numa folga pude estar com ele, ele pôde falar comigo. É muito importante conversar com essas pessoas que são os capitães da Seleção. Não só o Ney, mas Marquinhos, Casão, Alisson. Estar com esses jogadores por perto e pegar experiência com eles é uma coisa maravilhosa”, disse o atacante.

Além disso, o atacante afirmou que sempre buscou aprender com atletas mais experientes, lembrando da convivência com Gustavo Gómez, ainda nos tempos de Palmeiras.

“É algo que sempre fiz com o Gustavo Gómez no Palmeiras. Sempre perguntava a ele o que eu poderia fazer. Se cercar de pessoas inteligentes e que entendem de futebol é sempre bom, não está sendo diferente com o Ney. A gente senta lado a lado quando está no banco. E vou tentar extrair o máximo do Ney para a minha carreira porque ainda tenho muito pela frente’, completou.

Confiança total em Ancelotti

Aliás, durante a entrevista, Endrick também fez elogios a Carlo Ancelotti. Os dois trabalharam juntos no Real Madrid antes de reencontrarem-se na Seleção Brasileira.

“É uma convivência maravilhosa. Foi meu primeiro treinador quando cheguei na Europa. Para mim, foi uma das melhores experiências tê-lo como primeiro treinador. Foi incrível, onde pude aprender com ele e com o staff dele, que é muito bom. Com a Seleção não está sendo diferente. Acho que não teve encaixe melhor do que ter Ancelotti como treinador do Brasil. Esperamos seguir evoluindo que é o mais importante para nós nesse ciclo”, explicou.

Além disso, o atacante ainda relembrou que viveu situação semelhante na Espanha, quando começou muitas partidas no banco de reservas antes de ganhar mais oportunidades.

“Primeira temporada com o Mister no Real eu joguei muito. Foram poucos minutos, mas estava entrando praticamente todos os jogos. Ele falava para mim ficar tranquilo que seu momento vai chegar. Na Copa do Rei ele me colocou um pouco mais, me deixou iniciar em quase todos os jogos. Pude fazer gol em praticamente todos os jogos e eu sempre fiquei tranquilo”, analisou.

Na visão de Endrick, os resultados reforçam a capacidade de Ancelotti de encontrar soluções durante as partidas.

“O Mister é um dos melhores treinadores do mundo, ele sabe bem o que fazer. Ficou claro nesse último jogo. Quem faz o gol é um cara que vem do banco, o Martinelli. Acho que vocês podem ficar tranquilos que o Mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. Aliás, fico muito tranquilo com ele e sempre sigo os conselhos dele e do staff, que a gente sempre busca apoio por eles”, afirmou.

As funções de Endrick

Por fim, Endrick comentou as diferentes funções que pode exercer no ataque e voltou a destacar a confiança no treinador italiano. Além disso, o jovem encerrou a resposta com uma declaração curiosa sobre Ancelotti.

“No Lyon eu pude ajudar muito jogando de 9, pude jogar aberto na direita, fazer um falso 9 também. E o Mister sabe das minhas qualidades, minha características porque passamos um ano no Real e sempre estava treinando, aqui não é diferente. Ele sabe com o que posso contribuir, não só eu, Igor Thiago, Matheus Cunha”, disse e depois prosseguiu.

“Ele não vai fazer o melhor para mim, para o Endrick, nem para o Matheus Cunha, vai fazer o melhor para a equipe. Não tem medo, faz o que ele pensa, e as coisas acontecem. Parece que Deus olha para ele, ele é iluminado, porque tudo que o Carlo faz as coisas acontecem. Mas quando o Mister falar para eu fazer alguma coisa, não vou olhar para trás, só vou fazer o que ele me pedir”, finalizou.

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