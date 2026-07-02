Tottenham anuncia contratação de Mateus Fernandes

O Tottenham anunciou nesta quinta-feira (2) a contratação do meio-campista Mateus Fernandes. Aos 21 anos, o jogador deixa o West Ham para reforçar a equipe comandada por Roberto De Zerbi e vestirá a camisa 18. Em sua primeira entrevista como atleta dos Spurs, o português comemorou a transferência e destacou a influência do treinador na decisão de aceitar o projeto.

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“Estou muito feliz por dar esse passo na minha carreira. O Tottenham é um clube enorme, e o treinador teve um papel muito importante na minha escolha”, afirmou aos canais oficiais do clube.

Além disso, o português também revelou que a conversa com De Zerbi foi determinante para o acerto.

“Foi uma conversa muito especial. Temos uma visão parecida sobre futebol: jogar como uma equipe intensa, competitiva e sempre buscando a vitória. Ou seja, estou ansioso para começar, conhecer meus companheiros, a torcida e dar o máximo pelo clube”, completou.

Treinador do Tottenham aprovou a contratação

Por outro lado, De Zerbi afirmou que já acompanhava Mateus Fernandes há algum tempo e elogiou o crescimento do jogador nas últimas temporadas, primeiro no Southampton e depois no West Ham.

“Sempre admirei o Mateus. Ele reúne qualidade técnica, intensidade e inteligência, características fundamentais para a maneira como queremos jogar”, destacou o treinador.

Por fim, comandante italiano também ressaltou a maturidade do novo reforço, mesmo com pouca idade.

“Apesar de ser jovem, ele já conhece bem a Premier League. Sabe lidar com a pressão, conduz bem a bola, trabalha pelo coletivo e tem personalidade para assumir responsabilidades nos momentos decisivos. Dessa maneira, acredito que encontrará aqui o ambiente ideal para continuar evoluindo e estou muito animado para trabalhar com ele”, concluiu.

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