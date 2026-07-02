Casemiro está entre os melhores defensores da Copa, segundo ranking da Fifa

A boa atuação de Casemiro na classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo rendeu mais um reconhecimento ao volante. Após marcar o gol de empate na vitória por 2 a 1 sobre o Japão e ser eleito o melhor jogador da partida pela Fifa, o camisa 5 assumiu a liderança do power ranking da entidade como o melhor atleta de defesa do Mundial de 2026.

O brasileiro aparece na primeira colocação com 7,49 pontos, superando o canadense Luc de Fougerolles, que soma 7,43. Na sequência aparecem Pico Lopes, de Cabo Verde (7,38), e Rodri, da Espanha (7,37). O ranking ainda reúne outros nomes de peso do futebol mundial, como Laporte e Upamecano.

Embora acabe sendo reconhecido principalmente pela solidez defensiva, Casemiro também tem recebido destaque pelo desempenho em outras áreas do jogo. No levantamento da Fifa, o volante registra 5,28 pontos em criatividade e 5,19 em ataque, números impulsionados pela atuação diante do Japão.

Contudo, além de comandar o meio-campo brasileiro, Casemiro foi decisivo ao aparecer na área para marcar, de cabeça, o gol que iniciou a reação da Seleção no mata-mata. A virada aconteceu com Gabriel Martinelli nos acréscimos, garantindo a vaga brasileira nas oitavas de final.

Casemiro aparece em outra seleta lista do Brasil

Além disso, o gol contra os japoneses também colocou Casemiro em uma lista histórica da Seleção Brasileira.

Com 34 anos, quatro meses e seis dias, o volante tornou-se um dos cinco jogadores mais velhos a marcar pelo Brasil em Copas do Mundo. Ele aparece atrás apenas de Bebeto e ultrapassou nomes históricos como Thiago Silva, Nilton Santos, Garrincha e Sócrates, que deixaram o grupo dos cinco mais experientes a balançar as redes pela Seleção em Mundiais.

Assim, a liderança no ranking da Fifa reforça o papel desempenhado por Casemiro na equipe de Carlo Ancelotti. Depois de iniciar a competição cercado por questionamentos em razão da idade e da queda de rendimento nas últimas temporadas, o volante respondeu dentro de campo.

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