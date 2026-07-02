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Casemiro está entre os melhores defensores da Copa, segundo ranking da Fifa

Casemiro está entre os melhores defensores da Copa, segundo ranking da Fifa
Casemiro está entre os melhores defensores da Copa, segundo ranking da Fifa -

A boa atuação de Casemiro na classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo rendeu mais um reconhecimento ao volante. Após marcar o gol de empate na vitória por 2 a 1 sobre o Japão e ser eleito o melhor jogador da partida pela Fifa, o camisa 5 assumiu a liderança do power ranking da entidade como o melhor atleta de defesa do Mundial de 2026.

O brasileiro aparece na primeira colocação com 7,49 pontos, superando o canadense Luc de Fougerolles, que soma 7,43. Na sequência aparecem Pico Lopes, de Cabo Verde (7,38), e Rodri, da Espanha (7,37). O ranking ainda reúne outros nomes de peso do futebol mundial, como Laporte e Upamecano.

Embora acabe sendo reconhecido principalmente pela solidez defensiva, Casemiro também tem recebido destaque pelo desempenho em outras áreas do jogo. No levantamento da Fifa, o volante registra 5,28 pontos em criatividade e 5,19 em ataque, números impulsionados pela atuação diante do Japão.

Contudo, além de comandar o meio-campo brasileiro, Casemiro foi decisivo ao aparecer na área para marcar, de cabeça, o gol que iniciou a reação da Seleção no mata-mata. A virada aconteceu com Gabriel Martinelli nos acréscimos, garantindo a vaga brasileira nas oitavas de final.

Casemiro aparece em outra seleta lista do Brasil

Além disso, o gol contra os japoneses também colocou Casemiro em uma lista histórica da Seleção Brasileira.

Com 34 anos, quatro meses e seis dias, o volante tornou-se um dos cinco jogadores mais velhos a marcar pelo Brasil em Copas do Mundo. Ele aparece atrás apenas de Bebeto e ultrapassou nomes históricos como Thiago Silva, Nilton Santos, Garrincha e Sócrates, que deixaram o grupo dos cinco mais experientes a balançar as redes pela Seleção em Mundiais.

Assim, a liderança no ranking da Fifa reforça o papel desempenhado por Casemiro na equipe de Carlo Ancelotti. Depois de iniciar a competição cercado por questionamentos em razão da idade e da queda de rendimento nas últimas temporadas, o volante respondeu dentro de campo.

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