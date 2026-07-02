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Vasco vai faturar bolada com transferência de Gabriel Pec ao Cruzeiro

Vasco vai faturar bolada com transferência de Gabriel Pec ao Cruzeiro
Vasco vai faturar bolada com transferência de Gabriel Pec ao Cruzeiro -

O Cruzeiro avança a passos largos para anunciar um reforço de peso no mercado da bola, uma vez que o meia-atacante Gabriel Pec está muito perto de deixar o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Diante desse cenário milionário, o Vasco acompanha a movimentação com grande otimismo, visto que detém o direito a 30% do valor total de uma futura transferência por ser o clube formador do atleta.

Conforme informações publicadas pelo ge, a diretoria da Raposa desembolsará cerca de 12 milhões de dólares (R$ 62,4 milhões na cotação atual) para concretizar o negócio.

Desse montante total, a engenharia financeira prevê o pagamento de 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) em parcelas fixas, além de outros 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões) atrelados a metas e bônus de desempenho.

Consequentemente, caso o Cruzeiro de fato selecione e feche a compra pelos 12 milhões de dólares estipulados, o time carioca garantirá uma fatia expressiva de 3,6 milhões de dólares (R$ 18,7 milhões) em seus cofres. Essa compensação financeira premia o longo período que o jogador passou no Rio de Janeiro antes de desbravar o futebol norte-americano.

Formação no Vasco

Atualmente com 25 anos, Gabriel Pec construiu uma história sólida em São Januário, onde iniciou sua trajetória profissional em setembro de 2019 e permaneceu como peça importante do elenco até janeiro de 2024. Foi justamente após esse período que o jovem talento seguiu rumo ao LA Galaxy, deixando para trás um retrospecto expressivo no Gigante da Colina.

LEIA MAIS: Cruzeiro fecha maior reforço desde Gerson e aguarda Gabriel Pec

Ao longo de sua passagem pelo clube que o revelou, o atacante entrou em campo em 179 oportunidades e balançou as redes adversárias 26 vezes. Números que agora chamam a atenção do Cruzeiro para o seu retorno ao futebol brasileiro.

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