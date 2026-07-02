Vasco vai faturar bolada com transferência de Gabriel Pec ao Cruzeiro

O Cruzeiro avança a passos largos para anunciar um reforço de peso no mercado da bola, uma vez que o meia-atacante Gabriel Pec está muito perto de deixar o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Diante desse cenário milionário, o Vasco acompanha a movimentação com grande otimismo, visto que detém o direito a 30% do valor total de uma futura transferência por ser o clube formador do atleta.

Conforme informações publicadas pelo ge, a diretoria da Raposa desembolsará cerca de 12 milhões de dólares (R$ 62,4 milhões na cotação atual) para concretizar o negócio.

Desse montante total, a engenharia financeira prevê o pagamento de 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) em parcelas fixas, além de outros 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões) atrelados a metas e bônus de desempenho.

Consequentemente, caso o Cruzeiro de fato selecione e feche a compra pelos 12 milhões de dólares estipulados, o time carioca garantirá uma fatia expressiva de 3,6 milhões de dólares (R$ 18,7 milhões) em seus cofres. Essa compensação financeira premia o longo período que o jogador passou no Rio de Janeiro antes de desbravar o futebol norte-americano.

Formação no Vasco

Atualmente com 25 anos, Gabriel Pec construiu uma história sólida em São Januário, onde iniciou sua trajetória profissional em setembro de 2019 e permaneceu como peça importante do elenco até janeiro de 2024. Foi justamente após esse período que o jovem talento seguiu rumo ao LA Galaxy, deixando para trás um retrospecto expressivo no Gigante da Colina.

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Ao longo de sua passagem pelo clube que o revelou, o atacante entrou em campo em 179 oportunidades e balançou as redes adversárias 26 vezes. Números que agora chamam a atenção do Cruzeiro para o seu retorno ao futebol brasileiro.

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