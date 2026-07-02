Maripán veste camisa de Figueroa e faz promessa à torcida do Internacional

Guillermo Maripán iniciou oficialmente sua trajetória no Internacional carregando um dos números mais simbólicos da história do clube. O zagueiro chileno recebeu a camisa 3, eternizada por Elias Figueroa, maior ídolo estrangeiro da história colorada, e afirmou que encara a responsabilidade como uma motivação extra para sua passagem pelo Beira-Rio. Enquanto isso, o defensor destacou que a tradição construída pelo conterrâneo teve papel importante na escolha pelo Colorado.
LEIA MAIS: Internacional anuncia contratação de Maripán
Durante sua apresentação oficial, Maripán revelou que sempre conheceu a grandeza do Internacional justamente pela ligação entre o clube e Figueroa. O ex-capitão da seleção chilena, inclusive, gravou uma mensagem de boas-vindas ao novo reforço. Além disso, o defensor afirmou que pretende corresponder à confiança depositada pela diretoria e construir sua própria história com a camisa colorada.
Projeto colorado pesou na decisão do chileno
Maripán também explicou que recebeu outras propostas antes de deixar o Torino, da Itália. No entanto, segundo o jogador, o projeto apresentado pela direção colorada foi determinante para a escolha. Ao mesmo tempo, o chileno ressaltou que sua prioridade sempre foi defender o Internacional, mesmo diante de ofertas de outros clubes brasileiros e de equipes do futebol europeu.
“Desde que se apresentou a oportunidade, sempre falei com a minha equipe que gostaria muito de estar aqui. É um clube muito reconhecido no Chile pela história do Figueroa, é uma referência e um ídolo, e sei que conseguiu grandes títulos aqui. Também conheço a história do clube, como foram campeões da América, do Mundo, um clube muito importante e que tem muita história. Desde o princípio senti a energia de estar aqui, de querer estar aqui”, afirmou o atleta.
“Projeto muito ambicioso, é um ano de transição, mas o projeto é voltar a competir internacionalmente, na Libertadores e na Sul-Americana. Também tem o projeto de brigar pelo Brasileiro, eu quero competir e me sinto em um bom momento da minha carreira e decidi vir por causa deste projeto”, declarou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.