Ancelotti nunca perdeu para o técnico da Noruega. Veja o retrospecto

Carlo Ancelotti e Stale Solbakken voltarão a se enfrentar neste domingo (05/7), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Além do duelo entre Brasil e Noruega, a partida também colocará frente a frente dois treinadores que já se cruzaram quatro vezes. Contudo, até aqui, o retrospecto é amplamente favorável ao italiano, com três vitórias, um empate e nenhuma derrota.

O histórico começou em 2011, quando Ancelotti comandava o Chelsea e Solbakken estava à frente do Copenhagen. Os ingleses venceram por 2 a 0 na Dinamarca, pelas oitavas de final da Champions League, e administraram a vantagem com um empate sem gols em Londres para garantir a classificação.

Depois de deixar o clube dinamarquês, Solbakken passou pelo Colônia, da Alemanha, e Wolverhampton, da Inglaterra, antes de retornar ao Copenhagen. O reencontro com Ancelotti aconteceu na fase de grupos da Liga dos Campeões, desta vez contra o Real Madrid. Novamente, o italiano levou a melhor: goleada por 4 a 0 na Espanha e vitória por 2 a 0 na Dinamarca.

Agora, o treinador norueguês terá uma nova oportunidade para tentar encerrar o tabu. Caso elimine o Brasil, Solbakken conduzirá a Noruega à melhor campanha de sua história em Copas do Mundo.

Solbakken é fã de Ancelotti

Contudo, apesar do clima competitivo, o comandante fez questão de demonstrar admiração pelo adversário. Afinal, depois da repercussão de seu discurso no vestiário, em que encerrou a fala aos jogadores dizendo “Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando”, ele esclareceu que a declaração foi apenas uma brincadeira.

“Ele é talvez o maior treinador do futebol europeu, ao lado de Pep Guardiola e José Mourinho”, afirmou Solbakken.

A explicação veio um dia após a classificação sobre a Costa do Marfim, quando o vídeo do discurso ganhou repercussão internacional. Aliás, o treinador ressaltou que a frase foi uma homenagem ao italiano, e não uma provocação.

Neste domingo, porém, o tom descontraído dará lugar à disputa em campo. De um lado, Ancelotti tentará manter sua invencibilidade diante de Solbakken. Do outro, o técnico norueguês buscará escrever um novo capítulo da história de seu país justamente diante de um dos treinadores que mais admira. O vencedor enfrentará Inglaterra ou México nas quartas de final da Copa do Mundo.

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