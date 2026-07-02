Argentina x Cabo Verde: atual campeã quer espantar a zebra da Copa do Mundo

A atual campeã em busca do tetra de um lado. Do outro, a estreante sensação da Copa do Mundo. Quis o destino que ambos se encontrassem logo no primeiro jogo do mata-mata, onde quem perder dá adeus ao seu grande sonho. Nesta sexta-feira, Argentina e Cabo Verde medem forças no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h, e quem avançar enfrenta o vencedor de Austrália e Egito nas oitavas.

Onde assistir

O jogo entre Argentina e Cabo Verde, pela fase 16 avos da Copa do Mundo, terá transmissão da Globo e do SBT (TV Aberta), do Sportv e NSports (TV fechada), CazéTV, Globoplay e getv (streaming).

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Como chega a Argentina

Com três vitórias em três jogos e sem levar gols, a Argentina começou sua defesa de título com o pé direito. Ou melhor, com o pé esquerdo de Lionel Messi. O camisa 10 é o artilheiro da Copa do Mundo até aqui, e vive um momento iluminado após se tornar o jogador com mais gols na história das Copas do Mundo.

O brilho de Lionel Messi tem iluminado também os seus companheiros, que mesmo com uma escalação alternativa, também mostraram serviço para vencer a Jordânia na última rodada da fase de grupos. Por isso, a expectativa pelo que vem pela frente, principalmente no mata-mata, é a melhor possível para a Argentina, que mantém vivo o sonho do tetracampeonato mundial. No entanto, Lionel Scaloni pediu total atenção diante de Cabo Verde nesta sexta.

“Estamos bem, esperançosos. Temos um rival pela frente que temos que respeitar, está muito bem no campeonato. Vamos levar isso em consideração, mas também estamos em um bom momento. Essa Copa é de jogos muito parelhos. É um time que não perdeu. Em umas partidas, mereceu até ganhar. Sofreu contra Espanha e Uruguai, mas se defendeu bem. É um bom time, já tínhamos visto, estamos analisando há muito tempo por ter sido um possível rival. Não chegaram até aqui à toa”, disse Scaloni.

Como chega Cabo Verde

Sendo assim, o sonho cabo-verdiano na Copa do Mundo ainda não acabou. Disputando um Mundial pela primeira vez na história do país, Cabo Verde entrou para o hall de grandes sensações de uma Copa e se classificou com louvor em um grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.

Porém, engana-se quem acha que Cabo Verde está satisfeito com a classificação para a fase 16 avos de final. Os Tubarões Azuis querem mais e esperam continuar com a história mais marcante da Copa do Mundo até aqui.

“Estamos orgulhosos do que conquistamos até agora e, mais uma vez, mostramos que, embora sejamos um país pequeno, lutamos pelo que queremos alcançar. Para nós, nada é impossível”, disse o técnico Bubista.

ARGENTINA x CABO VERDE

Copa do Mundo – 16 avos de final

Data e Horário: 03/07/2026, às 19h (de Brasília)

Horário: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez. Técnico: Lionel Scaloni

CABO VERDE: Vozinha, Pina, Lopes, Borges, Paulo; Pina; Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo; Livramento. Técnico: Bubista

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) x Lyes Arfa (CAN)

VAR: Sandra Ramírez (MEX)