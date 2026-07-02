Botafogo reforça treinos com jovens da base no profissional

O Botafogo iniciou a intertemporada com uma forte presença das categorias de base. Ao todo, afinal, 12 jovens foram chamados para participar dos treinamentos com o elenco profissional, em meio ao momento em que o clube segue impedido de contratar por conta dos transfer bans impostos pela Fifa.

Do time sub-20, receberam oportunidade o goleiro Cléber Lucas, o zagueiro Kauã Branco, o lateral Jhoan Hernández, o volante Arthur Novaes e o atacante Felipe Januário, segundo o “ge”. Entre eles, Novaes desponta como um dos principais nomes, aliás. O volante de 17 anos, considerado uma das promessas da base, voltou a constar na relação de partidas antes da paralisação da temporada. Outro destaque é Cléber Lucas. Com a saída do goleiro Neto e a impossibilidade de reforçar o elenco no mercado, o jovem pode ganhar espaço entre os profissionais.

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Também participam da intertemporada três atletas que já vinham sendo utilizados no time principal. São eles o zagueiro/volante Justino, o meia Caio Valle e o atacante Kauan Toledo, todos com minutos pelo profissional ao longo da temporada.

Outros do sub-17

Além deles, quatro jogadores do sub-17 completam a lista: o goleiro Bruninho, o zagueiro Herick, o volante Victor Hugo e o atacante Lucas Emanuel. Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno, do Flamengo, é um dos principais nomes. O arqueiro assinou seu primeiro contrato profissional neste ano e chamando a atenção nas categorias de base do clube. Dessa forma, a intertemporada servirá como oportunidade para os jovens ganharem experiência e tentarem conquistar espaço definitivo no elenco profissional sob o comando de Franclim Carvalho.

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