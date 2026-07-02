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Entenda como Cabo Verde pode abrir programação especial em bar de São Paulo

Entenda como Cabo Verde pode abrir programação especial em bar de São Paulo
Entenda como Cabo Verde pode abrir programação especial em bar de São Paulo -

A possibilidade de uma das maiores zebras da Copa do Mundo pode render uma comemoração inédita para os torcedores em São Paulo. Afinal, nesta sexta-feira (03/7), o Bar Filial, na Vila Madalena, promove uma ação especial para o confronto entre Cabo Verde e Argentina. Caso a seleção africana elimine os atuais campeões mundiais e avance na competição, os clientes pagarão apenas 10% do valor consumido.

A promoção é válida para as mesas abertas até as 16h30, com limite de desconto de R$200 por pessoa. A iniciativa aposta no caráter imprevisível da Copa do Mundo e transforma uma possível surpresa esportiva em uma experiência exclusiva para o público.

“Queremos que cada jogo tenha uma atmosfera própria. A Copa é imprevisível e essa promoção traduz exatamente esse espírito. Se Cabo Verde surpreender o mundo, quem estiver no Filial também vai comemorar de um jeito inesquecível”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa responsável pela gestão do espaço.

Além de Cabo Verde x Argentina

Contudo, além da ação para Cabo Verde x Argentina, o bar preparou uma programação para acompanhar toda a Copa do Mundo. Nos jogos da Seleção Brasileira, a principal atração é o Boteco do Chula, projeto comandado pelo ex-atacante Aloísio Chulapa, que recebe convidados especiais para assistir às partidas ao lado dos torcedores.

Entre os nomes confirmados estão os ex-jogadores Dinei, Junior e Chicão. Aliás, a programação possui início duas horas antes do apito inicial e seguirá até uma hora após o encerramento das partidas, com sorteios de camisas, transmissões ao vivo diretamente do bar e apresentações musicais.

Nos demais jogos da Copa, o Filial continuará promovendo ativações inspiradas nos principais confrontos do torneio. Assim, além da promoção para Cabo Verde x Argentina, os clientes poderão aproveitar chope em dobro durante todas as partidas que não envolverem a Seleção Brasileira.

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