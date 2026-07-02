São Paulo e Botafogo acertam troca de Ferraresi e Newton

Após meses de negociação, São Paulo e Botafogo chegaram a um acordo pela troca entre Newton e Ferraresi. O volante, sem espaço no elenco do Glorioso, assinará com o Tricolor, enquanto o zagueiro, emprestado pelos paulistas, ficará em definitivo em General Severiano.

Dessa forma, restam somente trâmites burocráticos para selar o acordo, segundo informações do jornalista Valentin Furlan, em publicação nesta quinta-feira (2/7). A troca, inclusive, acontece sem gastos por parte de nenhum dos clubes. No entanto, ambos manterão percentuais para futuras negociações.

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Ferraresi, de 27 anos, chegou ao Botafogo por empréstimo no começo da temporada, virando peça importante no elenco. Afinal, jogou em 16 partidas, sendo 14 como titular – marcando um gol. Sua opção de compra era avaliada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões no câmbio atual).

Já Newton, de 26, após realizar 46 partidas em 2025 pelo Botafogo, perdeu espaço na atual temporada. Assim, entrou em campo somente 18 vezes, sendo 12 desde o início. Ele também marcou um gol, mas atuou apenas quatro vezes (197 minutos) nos últimos 12 compromissos do Glorioso. Assim, chega ao São Paulo a pedido de Dorival Jr para encorpar o setor de meio-campo.

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