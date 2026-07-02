Lamine Yamal revela o adversário mais difícil que já enfrentou

Lamine Yamal não precisou pensar muito ao ser questionado sobre o adversário mais difícil que já enfrentou na carreira. A resposta do jovem atacante espanhol foi direta: Nuno Mendes. Em entrevista à Federação Espanhola, o jogador de 18 anos elogiou o lateral-esquerdo do PSG e da seleção portuguesa, considerado por muitos um dos melhores do mundo na posição.

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“É o Nuno Mendes. Ele é muito, muito bom. Gosto de jogar contra ele porque é um duelo em que os dois sabem que será sempre no um contra um”, afirmou.

Os dois já protagonizaram alguns dos confrontos individuais mais comentados do futebol europeu nos últimos anos. Até agora, estiveram frente a frente em quatro partidas: três delas entre Barcelona e PSG, pela Champions League, e outra na final da Liga das Nações de 2025, entre Portugal e Espanha.

Nos duelos pela competição europeia, o PSG levou a melhor em duas oportunidades, enquanto o Barcelona venceu uma. Já no confronto entre as seleções, Portugal conquistou o título após vencer a decisão nos pênaltis.

Mesmo assim, outro detalhe chama a atenção nesse retrospecto. Isto porque Lamine Yamal ainda não conseguiu marcar contra Nuno Mendes. Na final da Liga das Nações, inclusive, foi o português quem balançou as redes e ajudou a seleção portuguesa a levantar o troféu.

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