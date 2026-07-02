Menin celebra acesso do Sub-20 e manda recado sobre a base do Atlético

O Atlético voltou a figurar entre os principais clubes do Brasileirão Sub-20 após garantir o acesso à elite. Mesmo com a derrota para o Ceará na semifinal, o Galo assegurou a vaga graças à melhor campanha geral entre os eliminados nesta fase. Após a classificação, o acionista da SAF atleticana, Rubens Menin, comemorou o resultado e a recuperação da equipe de base.

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Em publicação nas redes sociais, Menin lembrou que o rebaixamento sofrido em 2025 serviu como ponto de partida para uma reformulação interna. O dirigente afirmou que a queda fez o clube rever processos e acelerar mudanças estruturais. Em seguida, ressaltou que o Atlético respondeu rapidamente ao momento difícil e conseguiu recolocar a categoria no lugar que considera compatível com a tradição alvinegra.

Atlético amplia investimentos para fortalecer a formação

O empresário também aproveitou o momento para reforçar o compromisso do clube alvinegro com o desenvolvimento de jovens talentos. Enquanto o acesso representa um passo importante dentro de campo, Menin destacou que o Atlético investe aproximadamente R$ 10 milhões na construção de um novo prédio exclusivo para as categorias de base na Cidade do Galo. A estrutura está em fase final de obras e a inauguração sai ainda neste ano.

“O dever foi cumprido e voltamos à elite do Brasileirão sub-20. A queda em 2025 nos permitiu enxergar uma necessidade de recalcular rota. Fizemos isso prontamente”, escreveu o dirigente no X. “Acreditamos muito no potencial de cada jovem atleta e sabemos que serão essenciais para os próximos anos do Atlético. Recentemente investimos R$ 10 milhões em obras no novo prédio das categorias de base da Cidade do Galo. Proporcionar melhores condições de trabalho em infraestrutura é também uma das prioridades.”