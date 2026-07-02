Técnico da Argentina coloca Brasil e França entre os favoritos na Copa

A Argentina inicia nesta sexta-feira (03/7) sua caminhada no mata-mata da Copa do Mundo de 2026, diante de Cabo Verde, mas o técnico Lionel Scaloni aproveitou a entrevista coletiva desta quinta (02/7) para projetar o restante da competição. Na avaliação do comandante, Brasil e a França despontam entre os principais candidatos ao título, embora tenha ressaltado o equilíbrio do torneio.

Ao comentar o novo formato do Mundial, com 48 seleções, Scaloni afirmou que a dificuldade aumentou e destacou o nível dos concorrentes.

“O novo formato coloca uma partida a mais. Estaríamos nas oitavas, estamos na segunda fase. Não muda muito, continua muito difícil. Sobre as seleções, França está muito bem, Brasil está muito bem. Vão até o final. México, Colômbia, Espanha, Portugal, Inglaterra… Todas estão disputando. A França tem atenção especial, é uma grande equipe”, disse.

Foco em Cabo Verde

Apesar dos elogios aos principais rivais, o treinador deixou claro que o foco da Argentina está em Cabo Verde. A seleção africana chegou invicta ao mata-mata e, segundo Scaloni, merece total respeito pelo desempenho apresentado até agora.

“Temos um rival pela frente que temos que respeitar, está muito bem no campeonato. Vamos levar isso em consideração, mas também estamos em um bom momento. Estamos bem esperançosos. Essa Copa é de jogos muito parelhos. A França venceu muito bem as suas partidas, outras poucas seleções também. Fora isso, todos os jogos são difíceis”, analisou.

“(Cabo Verde) É um time que não perdeu. Em umas partidas, mereceu até ganhar. Sofreu contra Espanha e Uruguai, mas se defendeu bem. É um bom time, já tínhamos visto, estamos analisando há muito tempo por ter sido um possível rival. Não chegaram até aqui à toa”, completou.

Argentina terá Messi?

Scaloni também evitou confirmar a presença de Lionel Messi entre os titulares. Embora tenha garantido que o camisa 10 reúne condições físicas para atuar, o treinador explicou que a decisão será tomada de acordo com o andamento da partida.

“Não tem muito sentido responder agora (se Messi jogará), porque não sei como vai ser a partida e como ele estará. Imagino que jogará, mas depende da partida e dele. Nos preparamos para todos os jogos da melhor maneira. Veremos no decorrer da partida. É difícil adivinhar o que vai acontecer”, finalizou.

A Argentina enfrenta Cabo Verde nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio de Miami. Caso confirme o favoritismo, seguirá na briga pelo bicampeonato mundial, enquanto o Brasil tenta fazer sua parte no domingo, quando encara a Noruega em busca de uma vaga nas quartas de final.

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