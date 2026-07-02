Henry e Platini exaltam Olise e apontam francês como protagonista da Copa

Michael Olise segue como um dos principais destaques da Copa do Mundo de 2026 e vem acumulando elogios de dois grandes nomes da história do futebol francês: Thierry Henry e Michel Platini. Principal articulador da seleção da França, o jogador do Bayern Munich chega embalado para o duelo contra o Paraguai, válido pelas oitavas de final, no próximo sábado (4), na Filadélfia.

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Mesmo sem balançar as redes até aqui, Olise tem sido decisivo. O meia lidera o ranking de assistências do torneio, com cinco passes para gol, e participou diretamente da boa campanha francesa, que soma 13 gols na competição.

Para Thierry Henry, campeão mundial em 1998 e atualmente comentarista da Fox Sports, o camisa 11 é hoje a principal peça da equipe francesa.

“Olise é o jogador mais importante da seleção francesa”, afirmou.

Michel Platini também destacou o desempenho do meia e acredita que ele resgata características do tradicional camisa 10, posição que marcou sua carreira pela França em Copas do Mundo. Embora utilize a camisa 11, já que a 10 pertence a Kylian Mbappé, Platini vê em Olise um perfil clássico de armador.

“Ele tem todas as características de um verdadeiro camisa 10. Hoje em dia, os jogadores criativos costumam atuar pelos lados do campo, mas, com a qualidade dos atacantes e a forma como eles se entendem com ele, boa parte do trabalho já está encaminhada”, declarou ao jornal L’Équipe.

Além disso, o ex-presidente da Uefa ainda ressaltou a inteligência e a visão de jogo do atleta como suas maiores virtudes. De acordo com Platini, a sintonia entre Olise e Mbappé faz a diferença em campo.

“Os companheiros sabem que Olise enxerga a jogada antes dos outros. O Mbappé sabe exatamente onde a bola vai chegar porque eles falam a mesma linguagem em campo. Tudo passa pela inteligência de jogo. Essa conexão é rara atualmente, e Olise é um dos poucos que consegue mantê-la”, afirmou.

Olise pode quebrar recorde de Pelé

Aos 24 anos, o francês também está perto de alcançar uma marca histórica. Isto porque, se distribuir mais uma assistência nesta Copa do Mundo, igualará um recorde que permanece intacto desde 1970. Na ocasião, Pelé chegou a seis passes para gol em uma única edição do Mundial.

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