Bicampeão europeu, Cazorla anuncia aposentadoria

Bicampeão da Eurocopa pela Espanha, Santi Cazorla anunciou sua aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (2/7). Através de vídeo via redes sociais, o agora ex-meia divulgou a notícia do fim de sua vitoriosa carreira, marcada por muitas lesões.

“O final estava em minha casa, no mesmo lugar onde a magia começou. Porque há histórias que não se encerram, ficam para sempre. Como um 8, como o infinito”, disse em trecho do vídeo.

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Quem também fez parte do anúncio foi o Real Oviedo, time que Cazorla defendeu por último. O ex-jogador, aliás, é torcedor da equipe, onde fez categorias de base. Em seus últimos atos na carreira, o ex-craque ajudou o Oviedo a subir para La Liga, em 2025/25.

“O Real Oviedo e Santi Cazorla colocam ponto final em uma das histórias mais especiais que o oviedismo viveu em sua história recente. O jogador encerra sua etapa como jogador profissional depois de três temporadas vestindo a camisa azul”, diz a nota.

Cazorla: uma carreira de craque

Cazorla foi ainda cedo para o Villarreal, onde despontou para o futebol. Foi em 2007/08, permanecendo por quatro temporadas e virando um dos pilares da equipe. Não à toa, foi uma das grandes contratações do Málaga, que investiu pesado para 2011/12. No entanto, após apenas uma temporada, assinou com o Arsenal, onde virou ídolo.

Afinal, ajudou os Gunners a encerrarem longo jejum de títulos, participando ativamente da virada épica sobre o Hull City na final da FA Cup 2013/14. Em 2016, porém, passou por um verdadeiro drama. Após praticamente ficar um ano sem jogar, realizou cirurgia no tornozelo direito, mas pegou uma infecção durante tratamento em Salamanca, na Espanha. Assim, precisou de outras oito intervenções cirúrgicas, perdendo oito centímetros do tendão do tornozelo direito. À época, seu médico revelou que ele poderia “se dar por satisfeito se voltasse a caminhar pelo jardim”. No entanto, contrariando a previsão, voltou a jogar bola profissionalmente.

Ele ficaria seis anos na Inglaterra antes de retornar ao Villarreal, onde disputou uma temporada e meia. Em 2019/20, virou um dos principais jogadores do Oriente Médio, transferindo-se para o Al-Sadd (QAT). Por fim, retornou ao Real Oviedo para realizar o sonho de jogar por seu time de infância, atuando por 79 jogos, marcando cinco gols e dando dez assistências.

Bicampeão pela Espanha

Os principais feitos da carreira de Cazorla estão com a seleção da Espanha. Ele participou do elenco bicampeão da Eurocopa em 2008 e 2012. No entanto, ficou fora da conquista da Copa do Mundo de 2010 devido a lesão. Cazorla também disputou as edições de 2009 e 2013 da Copa das Confederações com a Fúria, além de jogar na Copa de 2014, quando a Espanha caiu na fase de grupos.

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