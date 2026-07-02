Calor extremo vira preocupação para França e Paraguai nas oitavas da Copa

O duelo entre França e Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 promete ser disputado em condições climáticas extremas. Marcada para este sábado (04/7), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a partida será realizada sob temperaturas próximas dos 40°C e com risco de tempestades. Cenário que já levou as autoridades americanas a emitirem o mais alto nível de alerta por calor para a região.

A previsão indica que os termômetros devem superar os 36°C durante a tarde, enquanto a sensação térmica pode se aproximar dos 40°C no horário da partida. Além do calor intenso, existe possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios.

Caso isso aconteça, o protocolo adotado nos Estados Unidos determina a paralisação imediata do evento até que as condições voltem a ser seguras. Foi exatamente o que ocorreu no confronto entre França e Iraque, ainda na fase de grupos, interrompido por cerca de uma hora e meia por causa de tempestades na Filadélfia.

Diante desse cenário, a comissão técnica francesa ajustou o planejamento físico para minimizar o desgaste dos jogadores. A prioridade tem sido intensificar os protocolos de hidratação, recuperação muscular e controle de carga entre um treino e outro, já que a equipe chega ao mata-mata depois de apenas três dias de intervalo desde a última partida.

Jogadores da França se preocupam com o clima

O atacante Bradley Barcola admitiu que o clima exigirá um esforço extra da equipe, embora veja uma adaptação gradual ao ambiente americano.

“Vai nos cansar um pouco mais, com certeza, mas estamos começando a nos acostumar com o calor daqui. Estamos nos mantendo muito hidratados. Será um pouco complicado, mas nada demais também”, disse o atacante.

O zagueiro Jules Koundé reforçou que o desgaste provocado pelas altas temperaturas tem sido uma preocupação constante da comissão técnica ao longo da competição.

“O ritmo é desgastante, e o calor contribui para aumentar o cansaço também. Estamos aproveitando cada dia para recuperar bem. A hidratação tem um papel decisivo nisso”, completou o defensor.

A França está concentrada em Boston, cidade que também enfrenta temperaturas superiores aos 35°C nos últimos dias. Ainda assim, a expectativa é de que o calor seja ainda mais severo na Filadélfia, tornando o aspecto físico um fator decisivo em um confronto eliminatório que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.