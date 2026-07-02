Liverpool inaugura memorial em homenagem a Diogo Jota

O Liverpool inaugurou nesta quinta-feira (2) um memorial permanente em homenagem a Diogo Jota e ao irmão, André Silva. Batizado de Forever 20, o espaço foi instalado em frente a Anfield e presta tributo ao atacante português, eternizando sua história no clube. O nome faz referência ao número 20, usado por Jota durante sua passagem pelos Reds. A inauguração aconteceu às vésperas de completar um ano da morte dos dois irmãos, que perderam a vida em um acidente de carro.

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O principal elemento do memorial é uma escultura em formato de coração, inspirada na tradicional comemoração de gols de Diogo Jota. Dependendo do ângulo, a obra revela os números 20 e 30, em homenagem às camisas utilizadas por Diogo e André ao longo de suas carreiras.

A estrutura também traz trechos da música criada pela torcida do Liverpool para o atacante. Além disso, as palavras foram gravadas na própria escultura, em um desenho que busca representar o estilo leve e envolvente com que Jota atuava em campo.

Na base do monumento, feita com pedra trazida de Gondomar, cidade natal dos irmãos em Portugal, há uma mensagem gravada em homenagem aos dois.

Além disso, o memorial ainda reúne outros detalhes ligados à vida de Diogo Jota, como a reprodução de um controle de PlayStation, referência à paixão do jogador pelos videogames e à comemoração que costumava fazer após marcar gols. Ao mesmo tempo, o acabamento da obra também utiliza cores que remetem à bandeira de Portugal e aos clubes que fizeram parte da trajetória do atacante.

O Liverpool escolheu instalar o monumento exatamente no ponto onde milhares de torcedores deixaram flores, camisas, cachecóis, fotos e mensagens após a morte de Diogo Jota. Dessa maneira, o local se transformou espontaneamente em um espaço de homenagens e passou a simbolizar o carinho da torcida pelo jogador.

Liverpool destaca homenagem ao ex-jogador

Por fim, ao anunciar a inauguração, o clube destacou o significado do memorial.

“O Forever 20 será um símbolo permanente de amor, união e lembrança, além de um espaço onde todos poderão refletir, recordar e prestar homenagem”, afirmou o Liverpool em comunicado oficial.

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