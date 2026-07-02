São Paulo se irrita com espera e desiste de Domingos Duarte

O São Paulo saiu da busca pela contratação do zagueiro Domingos Duarte, de 31 anos. A opção se deu, afinal, por conta da demora pela resposta do português do Getafe (ESP), o que irritou o Tricolor.

Assim, o clube retirou a proposta, de acordo com informações da “Espn”. Anteriormente, aliás, já havia negociação acertada entre São Paulo e Getafe, visto que as partes conversavam há semanas. No entanto, após Duarte ultrapassar o prazo para selar o acordo, o São Paulo deu para trás na conversa. O português está na mira de outros clubes europeus, o que contribuiu para o negócio melar.

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O clube, então, seguirá no mercado na busca por um zagueiro. Afinal, trata-se de uma das prioridades da equipe na janela de transferências, que se abre em julho. O único reforço anunciado até aqui foi o de Victor Sá, ex-Krasnodar (RUS) e Botafogo.

O São Paulo, vale lembrar, já admitiu que não fará “loucuras” para contratar neste período. Não à toa, a outra contratação – esta, já encaminhada – é a do volante Newton, do Botafogo. Os clubes chegaram a um acordo pela troca do jogador de 26 anos por Ferraresi.

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