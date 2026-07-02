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São Paulo se irrita com espera e desiste de Domingos Duarte

GETAFE, SPAIN - MAY 13: Domingos Duarte of Getafe CF warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Getafe CF and RCD Mallorca at Coliseum Alfonso Perez on May 13, 2026 in Getafe, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
GETAFE, SPAIN - MAY 13: Domingos Duarte of Getafe CF warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Getafe CF and RCD Mallorca at Coliseum Alfonso Perez on May 13, 2026 in Getafe, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) -

O São Paulo saiu da busca pela contratação do zagueiro Domingos Duarte, de 31 anos. A opção se deu, afinal, por conta da demora pela resposta do português do Getafe (ESP), o que irritou o Tricolor.

Assim, o clube retirou a proposta, de acordo com informações da “Espn”. Anteriormente, aliás, já havia negociação acertada entre São Paulo e Getafe, visto que as partes conversavam há semanas. No entanto, após Duarte ultrapassar o prazo para selar o acordo, o São Paulo deu para trás na conversa. O português está na mira de outros clubes europeus, o que contribuiu para o negócio melar.

LEIA MAIS: São Paulo e Botafogo acertam troca de Ferraresi e Newton

O clube, então, seguirá no mercado na busca por um zagueiro. Afinal, trata-se de uma das prioridades da equipe na janela de transferências, que se abre em julho. O único reforço anunciado até aqui foi o de Victor Sá, ex-Krasnodar (RUS) e Botafogo.

O São Paulo, vale lembrar, já admitiu que não fará “loucuras” para contratar neste período. Não à toa, a outra contratação – esta, já encaminhada – é a do volante Newton, do Botafogo. Os clubes chegaram a um acordo pela troca do jogador de 26 anos por Ferraresi.

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