Unai Simón quebra recorde de minutos sem ser vazado na história das Copas do Mundo

A quinta-feira foi de festa e comemoração para a Espanha. Em Los Angeles, os espanhóis fizeram uma grande partida e venceram a Áustria por 3 a 0, garantindo a classificação para as oitavas da Copa do Mundo. Contudo, além da vaga na próxima fase, o goleiro Unai Simón teve mais um motivo para celebrar no apito final no SoFi Stadium.

Após passar mais um jogo sem sofrer gols, Unai Simón se tornou o goleiro com mais minutos sem ser vazado em jogos de Copas do Mundo. O arqueiro espanhol superou o recorde anteriormente estabelecido por Walter Zenga, goleiro italiano, que havia passado 517 minutos sem sofrer gols em jogos de Mundiais. Desse modo, além de Zenga, Unai também ultrapassou Iker Casillas, lendário goleiro espanhol campeão do mundo em 2010.

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Sendo assim, Unai Simón ainda não sofreu gols nesta Copa do Mundo, e chegou para o jogo desta quinta com 429 minutos sem ser vazado – número que agregou também a última partida da campanha da Espanha na Copa de 2022, quando passou 90 minutos sem sofrer gols, mais os 30 minutos da prorrogação. Agora, Unai Simón lidera a lista com 519 minutos sem sofer gols.

Veja o ranking de goleiros com mais minutos sem sofrer gols em Copas: