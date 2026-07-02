Dorival comanda treino tático e prepara São Paulo para jogo-treino

O técnico Dorival Júnior comandou mais um treino no São Paulo nesta quinta-feira (2), no CT da Barra Funda. Dessa maneira, o treinador promoveu uma atividade tática e deu prosseguimento à preparação do time durante a intertemporada.

Os trabalhos tiveram mais uma vez a presença do atacante Victor Sá, anunciado pelo clube na última quarta-feira. Na atividade, os jogadores iniciaram com um trabalho físico e, em seguida, realizaram exercícios voltados aos fundamentos técnicos.

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Na sequência, a comissão técnica dividiu o elenco em dois times de dez atletas, para uma atividade em espaço reduzido. Logo após, os grupos passaram a atuar com 11 jogadores, quando Dorival Júnior simulou situações de jogo. Por fim, eles treinaram cruzamentos e finalizações.

O meia-atacante Lucas Moura seguiu o seu tratamento no departamento médico tricolor. Ele se recupera um procedimento cirúrgico para corrigir uma ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita. Já o zagueiro Sabino fez trabalhos físicos no campo, com a supervisão dos profissionais da fisioterapia.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta sexta-feira (3), no CT da Barra Funda. Em seguida, no sábado, os jogadores participarão de um jogo-treino contra o Red Bull Bragantino, em Atibaia.

Aliás, o Tricolor volta a campo oficialmente no dia 22 de julho, diante do Athletico, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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