Irmã indica “last dance” de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal

Cristiano Ronaldo fará sua “última dança” com a seleção de Portugal na Copa do Mundo. Antes da partida entre os portugueses e Croácia, pela fase 16 avos da competição, em Toronto, a irmã do astro, Katia Aveiro, garantiu que o craque se despede da equipe e já não irá à Eurocopa 2028.

“Pela informação que tenho podem-se despedir. Acredito que não é ainda hoje que se vão despedir, mas está [para] breve. Acredito muito que esta é a despedida, por isso, aproveitem muito porque vai ser difícil encontrar alguém como ele. A informação que eu tenho, de fonte segura, acredito que é a ‘last dance’. Então vamos aproveitar, vamos desfrutar o máximo”, finalizou.

Katia Aveiro também destacou o confronto entre Cristiano Ronaldo e Modric, da Croácia. Além disso, comentou sobre como está o sentimento o camisa 7 de Portugal.

“Confiante, feliz porque acho que a gente tem que aproveitar esses momentos. É a última dança de dois jogadores, tanto para os nossos adversários quanto para Portugal. Eu acho que o mais importante é a gente desfrutar desses vinte e poucos anos que a gente viveu, que a gente venceu tantas vezes, que a gente chegou tão longe”, disse antes de complementar.

“Cristiano está ótimo. Acho que ele está menos nervoso que nós. Nós estivemos com ele ontem à noite, hoje ainda não estive com ele, só troquei mensagens. Com os jogadores que cruzei, senti uma energia boa, uma confiança. Isso também traz um pouco de conforto para nós, torcedores. Podemos confiar”, ressaltou.

Para acompanhar Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal precisa vencer a Croácia para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Caso isso ocorra, vai enfrentar a Espanha, que passou pela Áustria.

CR7 em Copas

Cristiano Ronaldo tem dez gols marcados na história da Copa do Mundo, sendo o único a balançar as redes em seis edições diferentes da competição. Além disso, o CR7 também é o jogador português com mais tentos no torneio, ultrapassando a lenda Eusébio, que anotou nove.

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