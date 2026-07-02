Santos conta com retorno de Willian Arão em treino

O Santos segue a preparação para o amistoso contra o União São João, no Pacaembu. Na atividade desta quinta-feira (2/7), no CT Rei Pelé, o volante Willian Arão participou normalmente do treino com o grupo. No entanto, Igor Vinícius e Gabriel Bontempo seguem em transição. A informação é do “ge”.

O elenco do Santos trabalhou em dois períodos nesta quinta-feira no CT Rei Pelé. Na parte da manhã, o técnico Cuca comandou um treino tático e técnico. À tarde, a atividade foi focada somente na parte técnica.

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O lateral-direito Igor Vinícius e o meia Gabriel Bontempo seguem na transição. A dupla esteve com o elenco em parte do treino. Existe, aliás, a expectativa que os dois possam realizar todo o treinamento nesta sexta-feira. Além disso, o goleiro João Paulo, que retornou de empréstimo do Bahia, voltou a treinar no CT Rei Pelé na última quarta-feira.

Assim, o técnico Cuca, portanto, deve definir a equipe que irá a campo somente após o treino desta sexta-feira.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique (João Schmidt), Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo (Miguelito), Barreal e Gabigol.

Há pouco mais de uma semana em intertemporada, o técnico Cuca terá a oportunidade de fazer testes na equipe com base naquilo que vem trabalhando em dois períodos no CT Rei Pelé. A ideia da diretoria e da comissão técnica é dar ritmo de jogo ao elenco em um ambiente de competitividade.

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