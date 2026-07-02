Técnico da Espanha mantém cobrança após classificação: “Podemos fazer mais”

A Espanha fez o seu dever de casa e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Os espanhóis tiveram uma boa atuação e venceram a Áustria por 3 a 0, em Los Angeles, sem sofrer maiores sustos. Agora, La Roja espera o vencedor do duelo entre Portugal e Croácia para saber quem será o seu adversário nas oitavas.

Contudo, apesar da boa atuação e de uma vitória pelo placar elástico, o técnico Luis de la Fuente não deixou de cobrar melhoras dos seus jogadores. Após o apito final, o treinador espanhol avisou que há o que melhorar paraa a próxima fase da Copa do Mundo.

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“Sabíamos que seria uma partida importante, especialmente nesta fase eliminatória. Tínhamos em mente os jogos anteriores e, em todos os aspectos, fomos quase perfeitos. Mas ainda há alguns pequenos detalhes a melhorar. Podemos sempre fazer melhor. Cada partida será mais difícil que a anterior. Precisamos manter essa mentalidade”, disse o técnico.

Mas nem apenas de cobrança foi a entrevista de Luis de la Fuente. O técnico elogiou a postura da Espanha em um jogo decisivo, principalmente a atuação de Mikel Oyarzabal, autor de dois gols na vitória sobre a Áustria.

“As grandes equipes aparecem quando sua presença é necessária. Acho que hoje vimos um ótimo jogo. Estou feliz porque, em todos os aspectos, fomos quase perfeitos – mas precisamos continuar melhorando. Nas oitavas de final, os adversários estão ainda mais exigentes. Sempre há espaço para melhorias e, além disso, é o que esta equipe exige. Esses jogadores sempre querem mais e mais. Oyarzabal mostrou todo o potencial futebolístico que possui – e o restante de seus companheiros também. Fizeram uma partida extraordinária”, finalizou.

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