Fluminense fará amistoso contra o São Cristóvão

O Fluminense marcou o terceiro amistoso de intertemporada para os próximos dias. Neste sábado (4/7), o Tricolor enfrentará o São Cristóvão, no primeiro dos compromissos antes do retorno da temporada do futebol brasileiro. A bola rola às 9h, no CT Carlos Castilho.

Além do São Cristóvão, o Fluminense também jogará contra Nova Iguaçu e Bahia. Estes jogos, entretanto, acontecem no Maracanã. O primeiro no dia 8, contra a Laranja Mecânica da Baixada, às 20h30, em confronto que deve marcar a estreia de Hulk com a camisa tricolor. Por fim, no dia 12, domingo, o adversário é o Tricolor baiano, às 16h.

Os ingressos para as duas partidas já estão à venda. Os valores da inteira sem os descontos de sócio variam entre R$ 50 e R$ 700. Há também pacotes para ambos. O atacante Hulk, aliás, pode fazer sua estreia pelo clube.

O Fluminense, portanto, se prepara para o segundo semestre recheado. O clube ocupa atualmente a terceira colocação o Brasileirão, com 31 pontos. O Tricolor, aliás, também está nas oitavas de final da Libertadores, onde enfrentará o Independiente Rivadavia, da Argentina, e na mesma fase da Copa do Brasil, onde terá o clássico com o Vasco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.