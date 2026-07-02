“Tanto faz”, diz Lamine Yamal sobre possível rival da Espanha nas oitavas

Na tarde desta quinta-feira, a Espanha não tomou conhecimento da Áustria e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Em Los Angeles, La Roja venceu por 3 a 0, com show de Oyarzabal – autor de dois gols – e deu mais um passo na caminhada rumo ao bicampeonato mundial.

Agora, a Espanha liga a TV para acompanhar o jogo entre Portugal e Croácia, que jogam ainda nesta quinta, para saber qual será o seu adversário na próxima fase. La Roja enfrenta o vencedor deste confronto no próximo dia 6, segunda-feira, às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.

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Contudo, Lamine Yamal não mostrou toda essa ansiedade para saber qual será o próximo adversário da Espanha na Copa do Mundo. Na zona mista após a vitória sobre a Áustria, o craque foi perguntado sobre qual time gostaria de enfrentar nas oitavas e admitiu não ter preferência por um rival.

“Para mim, tanto faz, sinceramente. Croácia ou Portugal. Seria uma honra jogar contra o Cristiano, mas, para mim, eu penso em ganhar a partida e tanto faz quem passar dos dois”, disse Yamal.

Sendo assim, o craque da Espanha também aproveitou para falar sobre sua condição física nesta Copa do Mundo. Yamal chegou ao Mundial após se recuperar de uma lesão, e teve seus minutos dosados na fase de grupos.

“Já estou 100% recuperado e pronto para jogar o quanto o treinador quiser. Tenho que continuar me cuidando, mas estou totalmente recuperado. Desde o momento em que saio do hotel até o fim da partida, só penso em aproveitar”, finalizou.

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